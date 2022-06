Marc Cardona gusta a la UD

La UD Las Palmas necesita delanteros porque la intención de la dirección deportiva es prescindir de los tres que conformaron la plantilla la temporada pasada: Jesé Rodríguez, Armando Sadiku y Rafa Mujica, además de Adalberto Peñaranda, que regresa al Watford después de su cesión. Todos terminan contrato. Si bien Sandro Ramírez y Sergio Araujo están en el punto de mira, también lo está Marc Cardona, cuyo nombre ha sido puesto encima de la mesa y gusta como refuerzo.

Lo conoce bien Xavi García Pimienta, que ya lo tuvo a sus órdenes en el Barça B en la temporada 2017-18, cuando el filial azulgrana descendió. Hoy el de Lérida, que cumplirá 27 años el próximo mes de julio, pertenece al CA Osasuna, con el que le queda un año más de vínculo, sin embargo, el club navarro pretende deshacerse del jugador porque el técnico Jagoba Arrasate no cuenta con él.

De hecho, el curso ya pasado jugó cedido en la liga de Países Bajos, en concreto, en el Go Ahead Eagles, y este verano pretende hacer lo mismo, toda vez que no ha cumplido con las expectativas que generó su traspaso de alrededor de dos millones y medio de euros –que recibió el FC Barcelona– en el verano de 2019.

De alguna manera, Marc Cardona no ha encontrado su sitio en el fútbol. Ni siquiera sus goles le avalan, porque no es el prototipo de delantero goleador; en la temporada recién terminada, sólo marcó dos en 22 partidos con el equipo neerlandés.

Otras cualidades

Pero al técnico amarillo le gustan otras cualidades del catalán, como la movilidad o la presión a los defensas rivales, elementos indispensables en su estilo de juego. Sin embargo, si algo echó en falta la UD durante buena parte de la campaña pasada fue puntería ante la portería rival. Las ocasiones que creaba y los tantos que sumaba estaban demasiado descompensados, por lo que el objetivo acabado el curso era incorporar al menos a un jugador que garantizara goles. Marca Cardona no cumple con ese perfil.

Su mejor registro goleador fue en su primer curso con el Barça B (2016-17), con el que marcó 17 que sirvieron al equipo para ascender a la categoría de plata. Al siguiente, ya a las órdenes de García Pimienta, sumó siete, y desde entonces no ha vuelto a marcar más de tres.

El club azulgrana le cedió al Eibar en la temporada 2018-19 y su registro fue de tres. Posteriormente, en la 2019-20 y ya en el Osasuna, sólo hizo diana una vez, y en la 2020-21, en el que jugó tanto en el cuadro navarro como en el Mallorca, consiguió dos con este último. En total, 32 goles –más uno en Copa del Rey– en 134 encuentros, a 0,24 por duelo. Demasiado poco.

En cualquier caso, el nombre de Marc Cardona está en la lista de delanteros que son objetivo de la UD de cara al curso que viene. García Pimienta ha puesto de su parte para que Luis Helguera lo tenga en cuenta y el desenlace se conocerá en cuanto el mercado empiece a moverse a un ritmo mayor.

No es el único que ha propuesto el entrenador, que ha aportado en torno a siete futbolistas que no todos terminan de convencer al director deportivo. En lo referido al delantero ilerdense, no desagrada al máximo responsable.

La meta de la UD Las Palmas es encontrar el gol perdido de sus atacantes, porque no queda ni uno. Jesé marcó 11, Sadiku cuatro y Rafa Mujica uno, cifras muy pobres en comparación con la mayoría de equipos de la parte alta de la clasificación, que contaban con un killer tipo Sadiq (Almería), Stoichkov (Eibar), Weissmann (Valladolid) o Stuani (Girona).

Los goles amarillos los aportó un centrocampista, Jonathan Viera, que concluyó la campaña con 14. Si bien siempre son bienvenidos, el objetivo de la entidad es que el capitán pueda tener por delante a un delantero que convierta en tantos sus pases perfectos. La idea, de alguna manera, es que el de La Feria no tenga que hacer absolutamente todo para que no se desgaste y se rompa.

La entidad amarilla también pretende la vuelta de Sergio Araujo, por el que el AEK aún debe pagar la mitad del traspaso que ambos clubes acordaron el verano pasado, es decir, alrededor de 700.000. Si las entidades llegan a un acuerdo, el Chino, cuyo deseo es volver a vestir de amarillo, regresará para tratar de aportar los goles que faltan.

Sandro, por su parte, también quiere recalar en la UD, pero también pertenece a otro club, el Huesca, que en principio cuenta con él para tratar de lograr el ascenso en su nuevo proyecto con Ziganda al frente y no pondrá fácil su salida a un rival directo. Sin embargo, el deseo del jugador, que podría incluso declararse en rebeldía, puede ser determinante.

En cualquier caso, García Pimienta necesita delanteros y Marc Cardona le gusta. Le conoce y cree que puede ser útil pese a que sus cifras desde que llegó al fútbol profesional dejan mucho que desear. El técnico prioriza otras virtudes, aunque lo que necesita la UD son goles.