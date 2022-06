Kirian, Loiodice y Mfulu, con visos de ampliar su contrato

Acabada la temporada, unos jugadores se van porque terminan su contrato, otros renuevan, otros llegan nuevos y otros entran en su último año, lo que pone en alerta al club para ampliar el vínculo en el caso de que cuenten con ellos. En la UD Las Palmas, de los nueve futbolistas que deberían marcharse de la entidad isleña en junio de 2023, sólo tres tienen visos de quedarse: Mfulu, Loiodice y Kirian, aunque sólo este último supone una urgencia para el club.

Lo avanzó el presidente Miguel Ángel Ramírez durante su comparecencia a la conclusión del curso tras la eliminación en las semifinales del playoff a cargo del CD Tenerife y en ello está Luis Helguera. El director deportivo ha tenido contactos con el representante del tinerfeño y de momento se entienden. Ambas partes tienen el mismo fin, que el centrocampista amplíe su contrato, sin embargo, el jugador no está dispuesto a que sea a cualquier precio.

De hecho, el propio máximo dirigente reveló que la UD ya le había hecho una oferta que el futbolista aún no había aceptado, toda vez que ha despertado el interés de algunos equipos de Primera por su actuación notable en la campaña recién terminada y no tiene prisa por firmar. Considera que para aumentar su vínculo Las Palmas debe hacer lo propio en cuanto a sus emolumentos.

Las tres posibilidades

Con Kirian hay tres supuestos: que amplíe su contrato, que sea traspasado o que forme parte de la plantilla 2022-23 y sea libre de negociar con cualquier otro equipo a partir del próximo mes de enero. La opción deseada por el club es la primera, aunque tampoco vería con malos ojos que entrara algo de dinero en caja por un jugador al que le queda sólo un año, sin embargo, esa posibilidad es remota y son conscientes de ello.

En la tercera hipótesis ambos perderían, porque la idea de la UD en este momento es que Kirian pierda protagonismo en el equipo si no firma su ampliación, toda vez que los dirigentes y el entrenador consideran que deben apostar por jugadores con visos de dar algún rédito deportivo o económico en el futuro.

Si bien Kirian representa el caso más urgente, la dirección deportiva pretende igualmente la continuidad de Loiodice y Mfulu, sobre todo el francés, al que consideran un activo que no sólo puede ayudar al equipo sino que incluso podría dejar dinero en caja si por fin logra la continuidad que en sus dos primeros años no ha tenido por las lesiones. Sea como fuere, con ninguno de los dos hay prisa.

En la misma situación está Raúl Fernández, al que la UD renovó el verano pasado por dos campaña después de que amabas partes llegaran a un acuerdo tras la denuncia del portero al club por impagos. La solución fue tajante: un contrato nuevo y más años para un guardameta que venía de estar sin jugar durante dos años por culpa de un despropósito médico.

‘Overbooking’

Toda vez que Álex Domínguez vuelve después de su cesión en la UD Ibiza, y que Álvaro Valles renovó su contrato la semana pasada y será el meta titular de García Pimienta el próximo curso, hay tres porteros en la plantilla y uno debe salir. La solución más fácil para la entidad amarilla es que el catalán vuelva a salir a préstamo, sin embargo, tampoco descarta la rescisión del vasco.

Por su parte, los dos laterales derechos de la plantilla también terminan su vínculo con la UD en junio de 2023 y la entidad no ha contactado con ninguno de los dos para ampliar su relación. Cabe destacar que Álvaro Lemos, que cuando llegó a la Isla en el verano de 2018 firmó hasta 2022, se rebajó el salario un par de veces a cambio de más años, tantos como tres. Es el titular indiscutible de la posición y viene de completar seguramente su mejor temporada como amarillo, pero de momento el club no ha mostrado al jugador la intención de seguir vinculados.

Ale Díez, de su lado, no ampliará su vínculo y al igual que Raúl Fernández tampoco está descartada su rescisión. En cualquier caso, es considerado suplente y desde que llegó hace dos años prácticamente sólo ha jugado cuando Lemos no ha podido hacerlo bien por lesión o por sanción.

El otro defensa que en principio diría adiós a la conclusión del curso que viene es Raúl Navas, que si continúa es porque participó en 25 partidos en la 2021-22, lo amplió su contrato automáticamente. Toda vez que se trata de un jugador veterano y que cada año que pasa su lentitud es más notoria, su permanencia en el plantel más allá de junio de 2023 no está en la mente de la UD.

Como tampoco pretende seguir vinculado a Maikel Mesa, al que ya se quiso quitar de encima en las dos últimos ventanas de fichajes y no pudo hacerlo porque el tinerfeño no quiso marcharse. Se trata de uno de los jugadores con el salario más alto y, además, no es indispensable, por lo que Ramírez y Helguera prefieren tenerlo fuera. No así García Pimienta, que en el último tramo del curso le utilizó más de lo que se esperaba.

El último que queda es Óscar Clemente, muy por debajo de las expectativas desde que llegó en 2020. De los nueve que acaban en 2023 sólo Mfulu, Loiodice y Kirian tienen visos de seguir más. La urgencia, sólo con el tinerfeño.