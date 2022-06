La despedida del soldado Rober de la UD Las Palmas: "El final fue brutal y merecíamos más"

El adiós de Rober González 17 días después de la eliminación ante el CD Tenerife en la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso. El extremo del Betis, que recaló el pasado enero en calidad de cedido, publicó una carta esta mañana en su cuenta de red social. 'Querida UD: Son momentos duros. Hemos estado muy cerca. Me da mucha rabia tener que despedirme con esta sensación. Aquí soy muy feliz, he crecido con vosotros. Me siento muy de aquí, porque este club se vive de manera especial. Mi ilusión era devolveros todo el apoyo con el objetivo cumplido. Lo hemos luchado y hemos demostrado que juntos somos capaces de lo mejor. El último tramo del campeonato ha sido brutal. Merecimos más. Cabeza alta. Seguid por ese camino, siempre avante. No se rinde nadie. Ya lo sabéis: la unión hace Las Palmas. Me toca despedirme. Otra vez. Muy agradecido, directiva, cuerpo técnico, compañeros, afición. Siento que soy uno más desde mi primera vez. Me habéis dado mucho en estos dos años y os llevaré en mi corazón allá donde vaya. Gracias por hacerme sentir parte de esta familia. Siempre unidos. Siempre avante. Siempre UD'.

La carta, con un fondo amarillo, viene acompañada de una imagen de la tradicional celebración de los goles de Rober González con el saludo militar. El atacante extremeño deja un total de 50 partidos, diez goles y cinco asistencias. En su primera etapa, en la 2020-21, fue la gran sensación con sus ocho dianas. Petición de José Mel Pérez, ya en su segunda aventura de amarillo, dese el pasado mes de enero, dejó más interrogantes que certezas. Segunda despedida en apenas unas horas, tras conocerse ayer la marcha de Rafa Mujica al Arouca de Portugal.