El artillero grancanario de 23 años viaja hoy a Portugal para iniciar una nueva aventura profesional tras su periplo de amarillo. Analiza su paso por Las Palmas, un club en el que deja 30 duelos y dos tantos. «Son malos números». Lamenta ser señalado por la roja ante el Girona. «Otros fallaron de forma más grave y no pasó nada».

Deja la UD con la sensación de que le han robado un sueño.

Me voy con la conciencia tranquila porque desde el primer segundo que defendía la camiseta de la UD fui un profesional íntegro, al 100 %.Me queda el gusanillo de no haber contado de más protagonismo, de disponer de la continuidad que merecía.

Pide los diez partidos consecutivos de gracia que no tuvo.

El fútbol es muy complicado, los entrenadores tienen que poner a los que consideran mejor preparados para ganar. En mi caso, merecí un poco más [de protagonismo]; pero ya es pasado. Toca aprender de esta temporada y no cometer los mismos errores.

¿Qué errores? La roja ante el Girona fue su sentencia.

Siempre hay errores...En relación a la roja, me marcó más de lo que me tenía que haber marcado. Otros, y diría que muchos, fallaron de forma más grave y no se les señaló tanto como a mí. En mi caso, se remarcó mucho más.

¿Se le atizó más por ser de la tierra? ¿Sentía que tenía ese peso extra en la mochila?

Pues sí, nadie es profeta en su tierra. Recibí muchísimos mensajes de apoyo por parte de la afición tras esa derrota ante el Girona [12 de marzo]. Pero también te llega una cantidad importante de mensajes críticos, así como insultos a la familia y a seres queridos.

¿Qué tipo de insultos?

Un futbolista siempre está expuesto. Cuando no marcas, recibes mensajes ofensivos. Pero me da igual, no me afecta. Cuando padecí el capítulo de la roja, recibí respaldo y también críticas. Lo afrontas con la naturalidad de ser profesional. Así es el fútbol.

¿Esperaba más cariño y minutos por parte del técnico García Pimienta -le dirigió en el Barça B-? Le defendió públicamente en reiteradas ocasiones...

Con García Pimienta tengo una conexión especial, desde que coincidimos en el Barça, le tengo un cariño tremendo y él a mí, es recíproco. En todo momento recurrió a los mejores que él consideraba para ganar y alcanzar el objetivo. Aciertas y te equivocas, todos estamos expuestos al error.

¿Con qué se queda de su paso por la UD? Deja dos tantos en treinta partidos y una ocasión malograda que pudo cambiarla historia ante el CD Tenerife en el Heliodoro en el playoff.

Me quedo con lo positivo. No olvidaré mi primer tanto en el Gran Canaria [ante el Lugo], un escenario con el que soñaba desde que era muy pequeño. Jugué de titular, competí de inicio en un derbi en el Heliodoro, la bajada de la guagua por Fondos de Segura...Recuerdos e imágenes para toda una vida. Imborrables.

Participó en el cruento cierre del curso ante el Tete y con 31.502 fieles en el Gran Canaria.

Fue histórico, percibías una conexión especial con la grada. Deseabas que no se acabase nunca. Que se parase el tiempo. Los partidos ante Tenerife y el Oviedo te marcan, pero el final fue cruel. Así es el fútbol y esta profesión.

Pone rumbo a Arouca, es el octavo equipo en cuatro años. ¿Quiere acabar con su condición de jugador errante?

He militado en varios equipos, pero no lo veo negativo. Son equipazos y para mí es un orgullo.

¿Cuándo llama el Arouca a su puerta? ¿Cómo surge todo?

Ya me habían contactado a final de temporada. Trataron con mis representantes, pero no quería saber nada. Estaba centrado únicamente en el playoff de ascenso.Una vez que acabó el curso, nos pusimos a analizar mi futuro.

Ante el interés del club luso, ¿la UD no ejerció una contraoferta? ¿Le dolió?

Estaba listo para todos los escenarios: tanto para renovar como para recibir la información de que no contaban conmigo.Todo podía pasar,al final sucedió lo que no esperaba. Lo encajé bien, gracias a que no cuentan conmigo, me sale algo mejor en otro país.

¿A qué aspira el Arouca?

Lograron la salvación y quieren más. La meta es luchar por estar arriba y el reto me motiva.

Una cifra de goles. Desnude sus retos y desafíos.

Firmo por dos campañas y aspiro al máximo de mi nivel. Quiero jugar todos los partidos posibles, marcar todo lo que pueda...

¿Qué dice de Marc Cardona?

Es amigo mío, coincidí con él en el Barça y tiene gol. Si cuaja, es un goleador nato y dará alegrías.

¿Y qué opina del nuevo proyecto amarillo? ¿Ve el ascenso?

Se puede subir y más tras lo mostrado en el tramo final del curso pasado con la gran racha. Los cimientos están, el objetivo pasa ahora por ascender directo.

Un mensaje para la afición.

Ante todo, agradecer el trato recibido. Aunque las cosas no salieron, siempre sentí su apoyo. Lo di todo por el escudo y más allá de los baches, que sigan creyendo, que sigan juntos. Así, desde la unidad, llegarán los éxitos de la UD.

¿Le llamó Pimienta?

Sí, estuvimos hablando.

¿No quiso retenerle?

Ya sabía que me iba, si él hubiese querido que me quedase, me hubiesen avisado. Fue una decisión de todos, no querían que siguiese y se acata.

Hizo dos goles en 30 duelos.

Los delanteros están para marcar y tengo malos números. Pero no tuve minutos, con los minutos que sí tuvieron otros, otro gallo hubiese cantado...

¿Pero por qué no triunfó?

En los tres partidos consecutivos que tuve de titular [ante Lugo, Huesca y Girona], hasta justo antes de la expulsión, considero que no había nada reprochable. Pero todo me vale de aprendizaje.

Viera, Vitolo, Valerón...¿Concibe volver a vestir de amarillo en un segundo periplo?

Es mi casa, el club que amé siempre y siempre estará en mi corazón. Pero no pienso en volver, quiero hacer carrera en el extranjero. Mi objetivo es triunfar en Portugal. Cierro una etapa y comienzo otra cargado de ilusión.