No es una estrella de cine, no es Justin Bieber, es Jesé Rodríguez. El delantero grancanario del Ankaragücü de la Superliga de Turquía fue recibido ayer en el aeropuerto de Ankara por un centenar de fieles del club amarillo. El exjugador de la UD Las Palmas, dejó once tantos en su expediente, se casó el pasado sábado en una ceremonia en el Perchel Beach Club de Arguineguín y luego celebró el banquete en el Lopesan Baobab Resort. Del 'sí quiero' a la condición de estrella en una tierra de locura eterna. El recibimiento a Jey-M contó con bengalas, voladores y un ramo de flores, según se aprecia en los diferentes vídeos publicitados por los aficionados de este conjunto, que parte con la premisa de acabar en puesto europeos. El propio Jesé aclaró hace unos días que no recibió propuesta alguna de Luis Helguera, tras mantener una breve reunión. El contacto con el club turco se había iniciado a principios de junio.