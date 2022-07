El informe de la UD Las Palmas que convenció a Sidnei: "Tener a Viera influyó mucho y el proyecto que me relató Helguera"

No fue el Club de la Comedia, tampoco el Chistera de Manolo Vieira. El tono sereno y silencioso del central Sidnei Rechel da Silva Junior (Alegrete, Brasil, 32 años) parecía el secretario de una funeraria. La presentación telemática del segundo refuerzo de la UD Las Palmas, aplazado a las 16.30 horas por la carga de trabajo en el Hospital Perpetuo Socorro a la hora de acometer el reconocimiento médico, comenzó con una disculpa del director deportivo Luis Helguera. "Pediros perdón por el cambio de hora y ha sido por la excesiva tarea acumulada en el centro hospitalario. Su trayectoria ya es conocida por todos, ha estado en varios conjuntos de Primera [Espanyol, Betis y Dépor] y ha apostado firmemente por la UD; al igual que nosotros por él (...) Nos aportará experiencia". El zaguero recogió el guante: "Estoy perfectamente, al 100% y listo para competir. Vengo de jugar en Brasil hace pocos días", valoró el marcador central, con 176 duelos en Primera.

El defensa, que llega del Goias de la liga brasileña -jugó su último partido el 12 de junio- reconoció que ha recibido un informe de Luis Helguera que resultó determinante para dar el sí. "Conozco a la UD y encajo en su estilo de juego. Me he enfrentado varias veces y prometo trabajo. Tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Luego veremos", manifestó sobre las opciones reales de ascenso.

En relación al elevado grado de competencia, ya van seis centrales, restó importancia al overbooking. "Todos sumamos". Reconoce que mantuvo una breve conversación con García Pimienta. "Hablé con él y me gusta el proyecto. Me han informado de todo, vengo a tratar de ayudar desde mis condiciones futbolísticas". Sobre si manejaba otras propuestas de Primera, se mostró tajante. Cuando llamó Las Palmas, se acabó el culebrón: "Jamás tuve dudas, desde el primer segundo ya sabía que diría que sí", aseveró el defensa, que nunca ha competido en la Segunda. Su último duelo en España se remonta al 8 de marzo del 2018 con la elástica del Real Betis ante el Deportivo Alavés en el Villamarín.

Si el alta de Marc Cardona lleva la firma de Pimienta, en el caso de Sidnei, es atribuible a la gestión de Helguera. El central reiteró en varias ocasiones sus diálogos con el director deportivo. El futbolista, representado por la agencia You First, ha padecido jugar contra Viera. "Si vengo, en gran parte es porque Viera está aquí". No quiso aclarar por qué firma por una temporada. "Vamos a ir paso a paso y luego veremos". Insiste que no puso en duda el informe secreto de Helguera. Coincidió con Setién en el Betis, pero no ha podido hablar con el cántabro. "Me gusta el estilo de la UD, encaja en mi visión del fútbol. Con Setién no he logrado hablar".