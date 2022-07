Cesc Fábregas no vestirá de amarillo. Aunque hubo ofrecimiento. Todo sea dicho. El campeón del mundo y exjugador del Arsenal, FC Barcelona, Chelsea o Monaco fue ofrecido a la UD Las Palmas en las últimas fechas, tal como adelantó en la jornada de esta tarde la Cadena SER Las Palmas. Sin embargo, desde la entidad grancanaria aclaran que el marco salarial no permite excesos y el lujo de disponer de Cesc es una opción que no se valora.

Es la crónica de la bomba del verano del 2022 que terminó en 'petardito'. "Sí, claro que nos han ofrecido a Cesc Fábregas, como llegan 10.000 nombres a nuestras oficinas y a la dirección deportiva. Pero en este minuto no podemos asumir el caché salarial de Cesc Fábregas. Es una circunstancia de pura lógica, que cualquier aficionado podrá entender. No forma parte de nuestra realidad económica", reiteran desde las altas esferas de Las Palmas. Cesc fue entrenador por Xavi García Pimienta en la base del FC Barcelona. Esta condición no vale como motivo fundamental para validar la operación del rostro que cambió el rumbo de la historia para la Roja en la Eurocopa de Austria y Suiza de 2008 -al convertir el famoso penalti ante Italia en la ronda de cuartos de final-. El salario de Cesc en el Mónaco ronda los cuatro millones. "Si viniesen a Las Palmas todos los que han sido entrenador por Pimienta, pues tendremos que esperar a Piqué y Messi. Lo haremos sentados", determinan con tono humorístico desde las oficinas del club isleño. Con Marc Cardona y Sidnei fichados, la principal prioridad de la dirección deportiva, liderada por Luis Helguera, es sepultar el culebrón Vitolo y la acelerar la 'operación salida' con dos firmes candidatos como Unai Veiga y Pinchi.