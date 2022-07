En el reino sagrado del ‘veo mucha fiesta aquí 2.0’, el meticuloso Xavi García Pimienta (Barcelona, 47 años) ha disparado su cuota de poder en el búnker de Barranco Seco. El monje luce rango de obispo. El estratega de la UD Las Palmas afronta su primera pretemporada en Segunda División. Las anteriores fases de preparación veraniega de su carrera acontecieron en la extinta Segunda B con el filial del Barça, así como en las diferentes ramas formativas del gigante culé. La racha triunfal con la que cerró la pasada edición liguera, nueve victorias y dos empates, entró en la historia del club grancanario. En las 32 temporadas anteriores, jamás se alcanzó la matrícula de honor de dos meses invicto. Ese caminar insaciable no valió para tumbar al CD Tenerife en unas semifinales con tintes apocalípticos. Fue el único desliz. Ramis le brindó un señor repaso.

Mañana, desde las 11.00 horas, el plantel amarillo, con treinta efectivos, retoma el trabajo tras 35 días de vacaciones. Como porteros, Álvaro Valles, Raúl Fernández y Álex Domínguez; en la relación de defensas: Álvaro Lemos, Ale Díez, David Vicente, Eric Curbelo, Saúl Coco, Álex Suárez, Erick Ferigra, Sidnei, Raúl Navas, Sergi Cardona, Joel del Pino y Benito Ramírez. Por su parte, como centrocampistas: Fabio González, Enzo Loiodice, Nuke Mfulu, Unai Veiga, Maikel Mesa, Kirian Rodríguez, Óscar Clemente, Alberto Moleiro, Pejiño, Óscar Pinchi y el capitán Jonathan Viera. Dentro de la nómina de pistoleros: Marc Cardona, Clau Mendes, Ale García e Iñaki Elejalde. Dentro del apartado de contrataciones, las de Marc Cardona -llega libre de Osasuna con el pago de diferentes variable al club rojillo por objetivos- y el zaguero brasileño Sidnei Rechel da Silva.

Han dejado la entidad grancanaria, por finalización de cesión o de contrato, un total de seis rostros y todos de corte ofensivo como Jesé Rodríguez (hizo once tantos), Rafa Mujica (1), Armando Sadiku (4), Adalberto Peñaranda (2), Rober González (2) y Hernani. El rol de Pimienta en el apartado de refuerzos es enérgico. Con más protagonismo que José Mel Pérez. La voz y voto del catalán fue clave para el aterrizaje de Cardona, que luego contó con el visto bueno de la dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera, en una política en la que reina el consenso.

«La llamada de ‘Pimi’, así como una larga conversación fueron fundamentales», valoró el delantero de Lérida, que ha militado en el filial del Barça, donde ya fue dirigido por el técnico amarillo.

Luego fue cedido al Eibar y fue contratado por Osasuna por 2,5 millones. En el club rojillo, careció de minutos y fue devorado por la responsabilidad. A sus 27 años, es la gran esperanza de pólvora y que debe hacer olvidar a Jey-M.

Por su parte, a la hora de analizar la contratación del veterano Sidnei (32 años), resuena el testimonio del exzaguero de Espanyol, Dépor o Betis en su presentación. El documento bendito. «He visto un informe que me presentó Helguera y no me puedo negar», llegó a manifestar el brasileño, que llega libre y que fue tentado desde la máxima categoría.

Marbella Center y amistosos

A la espera del cierre del culebrón de Vitolo, la prioridad pasa por acelerar la ‘operación salida’ de forma urgente. Ferigra, Veiga y Pinchi deben buscarse acomodo. El rendimiento de David Vicente (costado derecho) y el de Joel del Pino (izquierdo) será analizado con lupa. Pendientes de revisar la lista de amistosos, la expedición de la UD vuela al Marbella Center el 20 de julio. El stage finaliza el 28 y se buscan diferentes para elevar la nómina de bolos veraniegos.

El cuadro amarillo alza el telón de la competición liguera ante el Real Zaragoza en el Gran Canaria el próximo sábado 13 de agosto (desde las 22.00 horas). Pimienta ya no genera sospechas. Con su filosofía de descaro, presión y toque, tiene en Viera a su principal valedor. Un verano al milímetro de la exigencia de ‘Pimi’. «Tiene un control preciso de cada cono», realza uno de sus recuperadores. Diez victorias, cinco empates y cinco derrotas. Un playoff para ganarse el corazón del Roque Nublo. El volante del Lamborghini es para Pimienta, que tiene deberes.

El ‘sí estaré’ de Raúl Navas

El sevillano Raúl Navas figura en la lista de titanes de Barranco Seco. Sus contactos con el Cartagena para aligerar la nómina de centrales no afectan a su compromiso. Así lo detalló ayer en su cuenta de red social: ‘No he ido por un problema con uno de mis enanos. El lunes estoy ahí’. Frentes abiertos y el sueño del ascenso. Vuelve el balón, las mancuernas y el delirio.

El Atlético de Madrid comienza sin Vitolo

Un nuevo reto para el Atlético se pone en marcha hoy, fecha en la que la plantilla está citada para comenzar los entrenamientos con vistas a una temporada en la que el club pretende volver a levantar un título y llegar lejos en la Champions. Son los grandes retos de un curso para el que la dirección deportiva y entrenador Diego Pablo Simeone continúan diseñando un plantel que, de momento, presenta cuatro principales novedades como son el belga Axel Witsel, el brasileño Samuel Lino y Morata y Ñiguez, que regresan tras sus cesiones al Juventus y al Chelsea. Quienes seguro se desvincularán del club son el lateral derecho colombiano Santiago Arias, que regresa de su cesión al Granada, y el extremo grancanario Victor Machín 'Vitolo', que hace lo propio tras su paso por el Getafe para poner rumbo a Las Palmas. El atacante ha confirmado las negociaciones con el club amarillo y todo se puede solucionar mañana. Vuelve la doble ‘V’, Vitolo y Viera.