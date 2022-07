Ramírez: "Cesc no jugará en la UD Las Palmas"

Las calabazas de Cesc a la UD Las Palmas. De la cumbre del café con Laporta a la negativa del rey de copas. De Gran Canaria a Barcelona. Viaje de ida y vuelta. El centrocampista catalán no jugará en la UD Las Palmas, tal como ya anunció este medio el pasado 8 de julio. El viaje de "asuntos propios", como lo etiquetó Miguel Ángel Ramírez, a la Ciudad Condal el pasado fin de semana no ha dado el resultado esperado en forma de alta galáctica.

Segunda entrevista en un medio nacional en 48 horas. El presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez desechó la opción del alta de Cesc en los micrófonos de la Cadena SER Barcelona. "Cesc Fábregas no jugará en Las Palmas. Llevamos tres semanas negociando, pero sus prioridades son otras (...) Ya tenemos el desenlace, no vestirá de amarillo. Anoche estuvimos hablando del tema; había un principio de acuerdo pero lo que más le ponía en duda era qué es lo que iba a hacer después de retirarse y al equipo que puede ir, tiene esa posibilidad de estar vinculado en ese equipo más allá de su etapa de jugador y yo eso no se lo podía ofrecer", determinó el alto ejecutivo en relación a la faceta empresarial en un conjunto con capital árabe. "Pero yo quería un jugador".

Esta negativa llega 48 horas después de que cifrase en un 40% las opciones de que Cesc fichase por el cuadro de García Pimienta en los micrófonos de Onda Cero. Ramírez destaca el talante caballeresco de Cesc, que seguirá jugando en la élite. "El chico se ha comportado como un caballero. Llevamos tres semanas hablando. Fue muy claro conmigo. Deportivamente no tenía ninguna duda del sitio que tenía que venir era Las Palmas pero económicamente tenía una oferta que doblaba nuestras cantidades".

Por otro lado, desmenuzó la claves de la 'operación Moleiro'. "No tengo la necesidad de esperar al Barça", llegó a valorar. Ramírez desveló hace unos días que se tomó un café con Laporta. El tinerfeño sigue siendo jugador amarillo y en este minuto, no hay prisa por acelerar la operación, según detalló el principal mandatario en esta última entrevista.