El último partido del stage de pretemporada de la UD Las Palmas en Marbella será frente al Al-Nassr de Arabia Saudí el próximo viernes 29 de julio, a partir de las 18.00 horas, en La Quinta, uno de los campos que pertenecen al Marbella Football Center, donde el cuadro amarillo, ya sin los descartados, disputará un total de cinco partidos antes del comienzo de la Liga. El club, que en un principio había cerrado cuatro partidos, llegó finalmente a un acuerdo con la entidad asiática para sumar un encuentro más, por lo que la expedición permanecerá dos días más de lo previsto en la localidad malagueña.

Completada la primera semana con una doble sesión el sábado, los jugadores descansarán el domingo, entrenarán el lunes y el martes en Barranco Seco y el miércoles pondrán rumbo a Málaga para luego trasladarse en guagua a La Cala Golf Club, resort donde quedarán concentrados durante 10 días. El complejo, entre otra utilidades, cuenta con un campo de fútbol en el que Xavi García Pimienta dirigirá los entrenamientos, que en principio serán a puerta cerrada. Los partidos, en cambio, serán fuera, a unos 45 minutos por carretera.

De momento, Las Palmas se enfrentará con el RCD Espanyol, el viernes 22 de julio, y con el Cádiz CF, el martes 26, ambos a las 18.00 horas en el Marbella Football Center. También con el Al Nassr Football Club, equipo de la primera división de Arabia Saudí y en el que militan futbolistas conocidos como el portero colombiano David Ospina (ex del Arsenal y el Nápoles), el defensa argentino Ramiro Funes Mori (ex del Villarreal) y el delantero camerunés Vincent Aboubakar (ex del Oporto y el Besiktas), entre otros.

Comunicados de manera oficial tres partidos, la UD debe anunciar aún otros dos, que se jugarán el sábado 23 de julio y el miércoles 27, presumiblemente ante rivales de una categoría mayor, tal y como sucediera el verano pasado, en el que el cuadro amarillo se enfrentó con el Espanyol (1-0), el Sevilla (0-1), el Wolverhampton (3-2) y el Cádiz (2-0). El balance: tres victorias y una derrota. El sábado 30, la expedición regresará a Gran Canaria a primera hora de la mañana para afrontar desde el lunes siguiente las dos últimas semana de pretemporada antes del inicio del curso frente al Real Zaragoza el 13 de agosto (22.00 horas) en el Gran Canaria.