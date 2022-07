La UD contempla una venta tardía de Sergi Cardona

Si la UD Las Palmas no ha vendido a Sergi Cardona es porque no ha recibido ninguna oferta en firme por él, pero si tal circunstancia no se ha producido es porque cuando le han preguntado en cuánto estaría dispuesto a traspasar al catalán, la respuesta ha sido entre seis y siete millones de euros, cantidad que los equipos interesados no están dispuestos a pagar por un jugador de Segunda División. La entidad amarilla, sin embargo, no descarta rebajar sus pretensiones de aquí al cierre del mercado estival para dar salida a uno de los dos principales activos que tiene –junto a Moleiro– para meter dinero en la caja.

La cuestión, en todo caso, no parece cercana, pues falta que se produzca el efecto dominó necesario en el mercado para que las piezas se muevan. Pero en un momento en que los clubes abogan más por fichar jugadores que quedan libres que por pagar traspasos, parece más que improbable que alguno esté dispuesto a desembolsar una cantidad tan alta. Los dirigentes del club amarillo y del ‘perico’ prevén hablar del asunto el viernes en Marbella Uno de los equipos que más interés ha puesto en llevarse a Cardona desde hace meses es el RCD Espanyol, que ha incorporado para el lateral izquierdo a Brian Oliván, con la carta de libertad tras terminar su contrato con el RCD Mallorca. Sin embargo, el club de Cornellà no desecha la posibilidad de traspasar a Adrià Pedrosa, al que le queda un sólo año de vínculo y no ha renovado. Ante ese panorama, el partido entre la UD Las Palmas y el cuadro perico del próximo viernes (18.00 horas) en Marbella, el primero de la pretemporada amarilla, cobra una relevancia añadida por la posibilidad para que ambas entidades, que mantienen una magnífica relación, retomen el asunto. De una manera u otra, el nombre de Sergi Cardona saldrá a la palestra. Renovación forzada Otro de los equipos que ha preguntado por el de Lloret de Mar (Gerona), que cumplió 23 años hace unos días, es el Getafe CF, que también se hizo con los servicios de un lateral izquierdo a coste cero, Fabrizio Angileri, que procede de River Plate. El otro jugador que el conjunto madrileño tiene para esa posición es Jonathan Silva, lesionado desde febrero. En principio, las vacantes están cubiertas. Cardona, por su parte, está dispuesto a marcharse y podría tener cerrado incluso un acuerdo con alguno de sus pretendientes, lo que, por otra parte, no es una cuestión difícil, pues en un equipo de Primera División aumentaría sus emolumentos de manera considerable y tendría un contrato de larga duración. Cardona y Moleiro, los siguientes en adquirir una ficha profesional De hecho, habría abandonado la UD de no ser porque el club amarillo tenía la opción unilateral de renovarle antes del pasado 30 de junio, cuestión que hizo semanas antes. Con la ejecución, el catalán pasó a tener un contrato de dos temporadas –hasta 2024– con el salario mínimo exigido por LaLiga –alrededor de 90.000 euros en Segunda División–, muy por debajo de los que podría ganar en una categoría superior. El movimiento de Ramírez y Helguera tuvo como motivo principal una venta este verano. Sabedores de que el jugador despierta el interés de clubes de Primera, contemplan la posibilidad de hacer caja con él, sin embargo, no al precio que han pedido hasta el momento. Si quiere traspasarle, deberá rebajar sus pretensiones. Se trata de una situación similar al de Alberto Moleiro, aunque en su caso fue él el que decidió ampliar su contrato siempre y cuando el club le vendiera al FC Barcelona, donde único quiere jugar el tinerfeño, que podría haber quedado libre en junio de 2024. Si no se ha producido el traspaso es porque la UD pide 10 millones más 15 por objetivos sencillos de cumplir –garantizarían el cobro de 25 kilos– y el Barça pretende que las metas sean más complicadas. Pese a todo, la operación no está rota. Como tampoco la de Sergi Cardona. El club contempla su salida.