Roque Mesa y su vuelta a la UD Las Palmas: "Todo se puede dar, pero no sé cuando"

Roque Mesa Quevedo, cerebro del Real Valladolid y exjugador de la UD Las Palmas, pasó esta mañana por el Pablo Hernández de Telde para dar una clase magistral a los 200 talentos del campus que lleva su hombre. La alcaldesa de Telde Carmen Hernández y el concejal de Deportes Diego Ojeda respaldaron al futbolista, en una visita guiada por la remozada instalación tras invertir el consistorio un millón de euros. "El objetivo ahora, tras lograr el ascenso, es permanecer en Primera. Es muy complicado tras un año en el que descendimos (2021) y conquistar de nuevo este escenario de tanto mérito. El reto es volver a permanecer en la mejor liga del mundo". Sobre si contó con ofertas antes del inicio de la pretemporada de otros equipos, añadió que "siempre hay cosas por ahí, pero tengo un buen trato en Valladolid. Aunque siempre hay compañeros que te llaman".

Zanja cualquier debate con un amor eterno al nuevo escudo del Pucela. "Me queda un año de contrato y por ahora es cumplirlo y luego veremos". Se le trasladó por las opciones reales de ascenso de las que dispone la UD Las Palmas, tras hacerse con los servicios de Vitolo, así como la de disponer de Jonathan Viera. "En la temporada pasada, la UD estuvo muy cerca de ascender y todo sabemos lo que pasó en el playoff. La UD siempre opta para subir a Primera, si viene Vitolo, la UD va a ganar en competitividad. Será un equipo de más calidad y optará a subir otra vez".

Sobre su vuelta a Las Palmas, tras salir en 2017 para ser traspasado al Swansea por doce millones, no cerró la puerta. "No te voy a decir que no, porque en esto del fútbol nunca se sabe. Todo se pueda dar, se pueda dar...No sé cuando". Además, en relación a la falta de un estilete de jerarquía en el cuadro de García Pimienta, sí considera que ese perfil de jugador te allana el camino. "Todos sabemos que al final para subir hay que meter goles. Con un delantero que te garantice 15-20 tantos por temporada, pues tienes más posibilidades. Está claro que a la UD le faltó eso, en el caso de Jonathan, que metió goles decisivos, estuvo a un gran nivel. Luego están jugadores como Moleiro, Sadiku, Jesé (...) El gol te garantiza mucho, con ese jugador, ya veríamos".

El teldense Roque es un ídolo en Valladolid, una de las piezas indiscutibles para Pacheta. Ha pasado de señalado a bendito. "Siempre intentas hacer las cosas bien, conseguir los objetivos y es cierto que tras el descenso, llegaron dudas. El año pasado fue meritorio, la gente se ha vuelto a enganchar al equipo. Al final es un motivo de alegría, y la afición se siente orgullosa. Y en es estamos, mantener eso y lograr salvarnos".