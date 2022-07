Verano de lujo de Las Palmas: El Al-Shabab Club, que pudo ser dirigido por Setién, completa la lista de cinco 'bolos' de Primera en Marbella

Un verano de Primera. Cinco amistosos, cinco reválidas de fuego. La UD Las Palmas completará una pretemporada de lujo. No será como ganar el Trofeo Ramón Carranza (2017), pero encara una fase preparatoria con cinco rivales de la máxima categoría de España, Francia y la liga de Arabia Saudí. De esta manera, el club amarillo anunció hoy que el próximo miércoles 27 de julio (17. 30 horas) se verás las caras con el Al-Shabab Club, que cuenta en sus filas con los exjugadores de Primera División como Banega (ex del Sevilla), Krychowiak (ex del Sevilla) y Alfred N'Diaye (ex del Real Betis).

Este equipo árabe tanteó hace unas semanas el fichaje de Quique Setién. Las negociaciones saltaron por los aires y el cántabro finalmente declinó la mareante oferta de esta formación y firme exponente de los petrodólares. El conjunto amarillo, que viaja mañana a tierras malagueñas, también se enfrenta en esta segunda fase del verano al RCD Espanyol (día 22), Lille francés (23), Cádiz CF (26) y Al-Nassr (29). Lo de medirse en la fase preparatoria a una Selección del Sur en el Municipal de Tunte o la Copa Mahou ya han pasado a mejor vida. Ahora se destila un stage en Marbella con gigante del balón. El valor del plantel del Al-Shabab Club es de 32,7 millones.