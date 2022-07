Álvaro Jiménez: "Desde el primer momento he visto que no me he equivocado"

Llegar y disfrutar. Estar a gusto. Así se siente Álvaro Jiménez, incorporado a las filas de la UD Las Palmas cedido por el Cádiz CF hasta final de temporada, después de tan sólo un día con el grupo. Se sumó a la concentración de Marbella el miércoles por la tarde y sólo le bastó un entrenamiento para confirmar que su elección fue la correcta. "Desde que me llamó Luis -Helguera- no lo dudé. Tenía más ofertas, pero creo que este es un proyecto bonito que podemos disfrutar todos. Se asemeja mucho a mi forma de jugar, de entender el fútbol. Desde el primer momento he visto que no me he equivocado", sentenció el cordobés.

Relacionadas Álvaro Jiménez se suma a la expedición de 36 jugadores