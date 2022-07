El central brasileño Sidnei, que participó en el primer acto ante el RCD Espanyol (0-0), se siente satisfecho con la filosofía táctica de Pimienta y hace balance a su participación con Saúl Coco. "Nos hemos entendido muy bien", valora el zaguero. Reclama a sus compañeros, "seguir con esta mentalidad para seguir creciendo. Hemos trabajado durante la semana para hacer lo que hacemos en los entrenamientos". En relación a su nivel físico, apostilla que "es normal estar un poquito más cansados, los entrenamientos son duros". Sobre si se siente más cómodo por la derecha o por la izquierda de la zaga, determina que no tiene preferencias. "He jugado en los dos lados, no hay problema".

El control del esférico es fundamental en el credo de Pimienta. Sidnei ya lo asume y metaboliza. "Nos buscamos todos, siempre donde se ubica la mejor salida del esférico. Estoy contento por los minutos". En relación a qué jugadores considera que atesoran más talento, sorprendió al incluir al centrocampista de Ingenio. "Hay muchos, como Fabio, Moleiro, Benito, Enzo Loiodice y Jonathan Viera. A Jony ya lo conocía hace mucho tiempo. Todos juntos con mucho trabajo podemos hacer grandes cosas".