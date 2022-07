La voz del rey de copas. Víctor Machín Pérez 'Vitolo', el jugador con el mayor palmarés en Segunda -cuatro Ligas Europa, una Supercopa de Europa y una Liga- abre la puerta del paraíso a Sandro Ramírez -en la disciplina de la SD Huesca-. "Para casi todos los que somos de Gran Canaria, existe ese sentimiento de volver a la UD Las Palmas. Sandro estaría encantado de jugar aquí y de disfrutar de este equipo, aunque hay que matizar que es una situación diferente a la mía. Siempre pongo el mismo ejemplo, de pequeño siempre veíamos juntos los partidos de Las Palmas. Seguro que desea vestir de amarillo", valoró sobre la opción de repatriar a este delantero, que figura en la lista de pretensiones de la UD.

Desde el hotel de concentración de la UD -La Cala Club Golf de Mijas- atendió las cuestiones de los medios, tanto los enviados especiales como el resto por vía telemática, y habló de la recuperación de su rodilla. "En un par de semanas estaré listo, pero no me operé como han dicho de forma errónea [solo se practicó una artroscopia]". Apunta al ascenso para seguir de amarillo en la 23-24 y por supuesto, de su socio, Jonathan Viera. "Hablo muchas veces con él, todo el mundo es consciente de nuestra gran relación desde pequeños. Es una baza importante para que yo pueda estar aquí, así como la insistencia del presidente Miguel Ángel Ramírez".

Espectador pasional y de amarillo

Vitolo evocó a la eliminación ante el Tenerife como vínculo emocional. El estímulo que le faltaba para dar el sí. Aquel 4-J se percató de que tenía que volver, fuese como fuese. "Estoy tremendamente ilusionado. En ese último partido de playoff lo vi claro. Fue contra el Tenerife y una pasada ver el estadio lleno. Dije que tenía que estar aquí, Gran Canaria es mi casa. La UD es el equipo de mi vida, de mi corazón. Solo espero ofrecer y dar lo mejor de mí. Prometo un gran año". Define de "sueño" volver a Las Palmas en su tercer periplo -tras el debut (desde 2010 a 2013 y el ciclo de cesión en Primera en 2017).

"Llevo todo el verano hablando con el presi. La dirección deportiva y Ramírez han puesto todo de su parte. Estoy tremendamente agradecido por poder entregarme en bandeja este sueño".

Sobre su estado físico, insiste que es el "óptimo". "Me rompí el cruzado cuando debuté con la UD en mi primer año [2010]. Ya han pasado más de diez años y los médicos me aconsejaron una revisión de la rodilla. No fue nada grave, es mentira todo lo que se ha dicho de que si me operé...Solo que me falta ritmo, es normal. Estuve trabajando [con el readaptador de la UD Andrés Pérez] y eso ha logrado acortar los plazos. Paciencia, preciso de unas semanas más", valoró el extremo, que contó con un rol residual en las filas del Getafe.

¿El ascenso sería la llave para seguir de amarillo? "Si conquistamos esa meta, que para eso he venido, pues veremos. No sé que meta tiene la UD, yo quiero subir. En esas conversaciones con Viera, ya me dijo que el ascenso del 2015 fue toda una pasada. Quiero vivirlo y disfrutarlo. La meta es subir, conquistarlo. Si he venido a jugar en Segunda, imagínese hacerlo en Primera, sería lo máximo. En este momento, soy propiedad del Atlético de Madrid, sería preciso hablar con ellos y luego se analizaría con calma".

La quinta de Moleiro

Vitolo ejerció de analista y confirmó que existe "un grupo joven, un vestuario sano". Se da el escenario perfecto para "conseguir objetivos de prestigio (...) Y la afición se lo merece, sobre todo después del palo del año pasado". Pasó horas y horas delante de la TV viendo partidos. "He tenido la oportunidad de ver muchos encuentros de Las Palmas, eso es fundamental para el crecimiento. Es un equipo muy bueno, técnico y siempre con el balón. Lo más importante, que siempre contaron con opciones de ganar cada uno de los partidos".

No perdió la fe en este verano. Sabía de corazón que vestiría de amarillo. "El fichaje con Las Palmas se iba a dar sí o sí. Desconozco el acuerdo al que han llegado los clubes, UD Las Palmas y Atlético de Madrid. Puse todo de mi parte para jugar en el equipo de mi tierra, que quede bien claro". Una lección vital para la quinta de los Moleiro: "Lo principal es que los futbolistas de cantera se diviertan; el resto llega solo".

La fórmula Pimienta le enamora. Aplaude esa relación idílica con la pelota. "Me lo comentó Viera, que el estilo Barça de Pimienta resultaba atractivo. Es una de las razones que me impulsó a venir. Lo trataremos de hacer, divertir al aficionado". La oratoria del rey de copas. Verso adictivo, igual que su compromiso.