Dos semanas de trabajo, dos partidos y algunas evidencias. La más clara de todas en una que ya se sabía, el liderazgo absoluto de Jonathan Viera, que en 90 minutos, repartidos a partes iguales entre el Espanyol (0-0) y el Lille (2-2), demostró que por él van a pasar todas las esperanzas de la UD Las Palmas de luchar por el ascenso a Primera en el curso 2022-23. Pero sendos encuentros también han dejado el paso al frente de Alberto Moleiro, que aún no ha coincidido con el capitán en el terreno de juego, o la irrupción de Alejandro González Palanca, conocido futbolísticamente como Palanca, lateral derecho que ha llamado la atención del cuerpo técnico.

De hecho, es el canterano que más ha gustado hasta el momento a Xavi García Pimienta. Su participación en la pretemporada no estaba prevista en un principio -Ramírez anunció poco después de la eliminación ante el Tenerife que los convocados eran David Vicente, Joel del Pino e Iñaki Elejalde-, sin embargo, a última hora entró con otros cinco futbolistas de las categorías inferiores entre los elegidos para empezar a entrenar el pasado 11 de julio.

Gustó desde el principio en los entrenamientos, y luego, en los dos primeros partidos amistosos ante el Espanyol y el Lille, respondió a las expectativas. Sobre todo ante el cuadro perico, porque frenó a Embarba e incluso se incorporó al ataque con asiduidad. Frente al conjunto francés, al día siguiente, lidió bien con el habilidoso y potente Jonathan Bamba. Dos actuaciones notables como carta de presentación.

Un puñal

Lo curioso de Palanca es que la temporada pasado no militó en Las Palmas Atlético, ni siquiera en el ‘C’, sino en el Juvenil División de Honor, con el que jugó un total de 34 partidos y marcó nueve goles. En los bolos ante el Espanyol y el Lille demostró sus virtudes principales: la fuerza y la capacidad de despliegue. No tuvo la oportunidad de brindar centros, aunque también destaca por ello.

Algunos dirigentes de la UD y personas cercanas al equipo en el día a día revelan que es el que más gusta García Pimienta, que aún no ha comparecido públicamente, por lo que no ha podido referirse al lateral. Por otro lado reconocen que aún debe mejorar aspectos como la fuerza en las piernas a la hora de golpear el balón para poder cruzarlo de lado a lado.

El propio Palanca reconoció al final del choque frente al conjunto catalán que la diferencia principal que notó en el salto del fútbol juvenil al profesional es el ritmo, mucho más intenso, si bien logró aguantar a nivel físico, aunque sólo disputó los primeros 45 minutos. En cualquier caso, parece haber ganado la partida a David Vicente, del primer filial y que partía como favorito a estar en la dinámica del primer equipo. Como mínimo hay una plaza, la que dejará Ale Díez, que rescindirá -a Álvaro Lemos también se le busca una salida-. Será para uno de los dos.

Si bien Palanca ha sido la revelación, Alberto Moleiro ha sido la confirmación. Pero no sólo eso, sino que, además, ha asumido un rol mucho más protagonista. En ausencia de Viera, con el que no ha coincidido hasta ahora, se ha erigido como el líder total, esta vez por el centro, como interior y no en la izquierda, en la misma posición que el ‘21’.

Contra el Espanyol realizó un par de arrancadas con el balón pegado al pie que propiciaron un tiro al poste suyo y un mano a mano de Pejiño tras pase del tinerfeño que no entró porque el barbateño no definió bien; ante el Lille, brindó un gran pase en profundidad a Benito para el primer gol amarillo.

La falta de gol, sin embargo, es todavía un lastre que la UD no ha solventado, ni siquiera con la llegada de Marc Cardona, que no se caracteriza precisamente por su facilidad para ver portería. Ha dejado detalles, como el buen juego de espaldas, la presión o los desmarques, pero definió mal en un mano a mano ante el meta francés tras un control orientado con el pecho y no aprovechó un rechace después de un tiro de Clemente.

Pejiño también desperdició otra ocasión clara, Viera otra y Clemente, que completó una gran actuación ante el Lille como interior con mucha libertad para llegar al área, hasta tres, pero sin instinto asesino. En su caso, bastante hizo con estar ahí. Pero falta el delantero goleador, el nueve referencia. La UD suspira por Sandro, pero su llegada depende de que el Huesca le deje salir. Hace falta un killer.