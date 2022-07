Alberto Moleiro: «Si sale lo del Barça, adelante, pero pienso en jugar aquí»

Hace una año estaba usted de nuevas por aquí. Tenía otra cara, otro cuerpo, otra mentalidad. ¿Cuánto ha cambiado la vida de Alberto Moleiro en un año?

La verdad que he cambiado bastante. Este año me ha servido de experiencia para asentarme en el primer equipo como profesional, con gente mayor, y eso te hace madurar y cambiar.

¿Imaginaba que iba a ser así?

La verdad que no. Yo pensaba que iba a asomar un poquito la cabeza, entrar unos minutos y tal siendo del filial todavía, pero bueno, me han dado la oportunidad y yo creo que la he aprovechado bien.

¿Confiaba usted en todo su potencial?

Sí, un poco sí. También he tenido un poquillo de suerte, todo se ha dado bien y estoy hoy donde estoy.

Además, con un rol, por lo menos por lo que se ha visto en los dos primeros amistosos, protagonista. De momento no ha coincidido con Jonathan Viera y parece que el entrenador le ha dado más o menos la misma importancia en el juego.

Bueno, él tiene mucho más que yo, más de todo, también responsabilidad. Yo no lo veo así, pero sí, el míster me está dando bastante confianza y hay que devolvérsela con buenos minutos.

¿Pero usted se dice a sí mismo cuando Viera no está, y ya que ha dejado la banda para jugar como interior, que debe dar un paso al frente y liderar al equipo?

Sí, asumo bastante responsabilidad de coger el balón, tener personalidad, encarar y ser yo mismo. Y bueno, vamos a ver si salen las cosas.

Ha mejorado tanto que hasta el FC Barcelona se ha fijado en usted. ¿Qué le parece?

Que te quiera el Barça es un orgullo porque eso significa que estás haciendo las cosas bien, pero bueno, yo estoy centrado aquí, en que tengo que jugar aquí y ya podré salir más adelante.

Un tal Pedri dijo justo en la previa del Barça-Madrid de Las Vegas que había hablado con usted en verano y que le había contado cómo era el club y que ojalá pudiera estar con él.

No sabía que había dicho eso [se ríe]. Sí, estuve con él jugando un día al padbol –fusión entre pádel y fútbol– y hablando por mensaje un montón. Me ha contado cómo es la vida allí, que muy bien y que él me acogería bastante bien, me dijo.

¿Y a nivel deportivo qué le contó?

Que ahí dan oportunidades a los jóvenes si te lo mereces y que es un buen lugar para crecer como futbolista.

¿Cómo fue ese encuentro con Pedri en Tenerife?

Fue una tarde que fuimos a jugar al padbol en Santa Cruz y él fue bastante normal, con una camiseta del Juventud Laguna que ponía detrás Pedri. Todos los niños se le acercaron a pedirle fotos y tal y vi la magnitud que tiene a nivel nacional y mundial. Lo pasamos muy bien, y la verdad que me ganó, todo hay que decirlo.

Aunque no pudo jugar con él en la UD, al menos convivieron, ¿no es así?

Sí, viví con él un año en la Casa Amarilla –residencia de la UD–. Yo estaba en el Juvenil C y él en el primer equipo. Era mi primer año aquí. Ahí le conocí.

¿Siempre congeniaron?

Sí, siempre jugábamos a la Play, al fútbol-tenis un montón, cuadrábamos las tardes porque a veces yo entrenaba con Las Palmas Atlético o con el primer equipo... Sí, tenemos una muy buena relación.

Amplió su contrato con la UD Las Palmas hasta 2016. ¿Fue una decisión más suya que de nadie? Porque podría haber quedado libre el año que viene.

Sí, fue una buena decisión que tomé para estar tranquilo. El contrato me da tranquilidad para estar bien.

¿Entiendo, por tanto, que no tiene ninguna prisa por salir?

Sí. Si me quedaba libre eran malos rollos con el club y eso tampoco era conveniente.

Alguno le habrá comentado que era mejor quedar libre y negociar con cualquier a partir de enero...

Sí, pero yo y mi representante siempre fuimos a la misma. Estuvimos muy a la par y llegamos al acuerdo.

¿La renovación era con la condición de que, si sale, es sólo al FC Barcelona?

No tengo ni idea, pero creo que no. No.

¿De todos los equipos que se han interesado por usted, el Barça es el que más le ilusiona?

Sí, porque es el club que a mí me ha representado desde pequeñito. Siempre llevaba una camisa del Barça. Es un club muy grande.

¿Pase lo que pase, esta próxima temporada jugará en la UD Las Palmas?

Sí, sí, 100%. Bueno, a ver, voy a decir 99. Dejo un 1% por si acaso [se ríe], pero yo creo que sí.

¿Si los clubes retomaran las negociaciones, abriría la posibilidad de irse ya?

Hombre, si sale lo del Barça, pues adelante, porque yo creo que también hay que crecer como futbolista, pero no pienso en eso ahora mismo. Yo pienso en jugar aquí y en que la temporada va a ser aquí.

¿Qué otro equipos han llamado a su puerta?

Los que han salido. Yo más no puedo decir [se ríe].

¿El Real Madrid?

¿El Madrid también? De eso no tengo ni idea, pero si se interesa, mejor.

¿Qué es lo que debe mejorar Alberto Moleiro a nivel futbolístico esta campaña?

Yo creo que debo mejorar el acierto de cara a gol. Sobre todo, pisar más el área, llegar más arriba y meter 10 o 12 goles por temporada ya que este año fue un poquito más de aprendizaje. No me marco un objetivo de goles, pero sí hacer buen juego, ayudar al equipo y pisar más el área.

El curso pasado logró tres, ante el Ibiza, el Amorebieta y el Oviedo. ¿Con cuál se queda?

Con el del Oviedo, sin duda, porque a nivel de la afición, con todo el mundo ahí... Sentí que ese partido era importante y que teníamos que aparecer. Se dio la suerte de que me cayó el balón y la metí.

Hablaba yo con Viera el otro día y me decía que él lo hacía mucho con usted, que le da consejos y demás, y que también debía tener más pausa en sus acciones, sin tanta aceleración. ¿Lo ha puesto en práctica ya?

Sí, poco a poco. Por ejemplo, el otro día contra el Lille arrancaba y veía que no era el momento y reculaba y empezaba otra vez. Yo creo que también es por la edad, que tengo la ansiedad de ir adelante, adelante adelante, pero hay que ir un poco más pausado, eso sí es verdad.

También dijo que usted va a ganar más dinero que él en el fútbol.

[se ríe] Eso no se sabe. Él es muy grande.

Revelaba igualmente que usted le decía a veces que no podía llegar a lo de él. ¿Qué es lo que más admira de su juego?

Yo lo que le digo es que cuando tiene el balón los rivales le respetan y no van locos a entrarle. Yo recibo el balón y me viene uno a pegarme. Él tiene más tranquilidad, más espacio. Pero él me dice que se lo ha ganado y que ya me tocará a mí en su momento.

Si me quedaba libre eran malos rollos con el club; ampliar mi contrato con la UD fue una buena decisión

¿Hay equipo para el ascenso?

Sí, yo creo que ahora la llegada de Vitolo nos va a sumar muchísimo porque es un jugador de élite. Viene del Atlético de Madrid. Veo un buen equipo la verdad. Todavía estamos en pretemporada y no se puede decir mucho, pero creo que vamos a estar ahí.

La temporada pasada la UD empezó a remontar en Valladolid, justo después de la derrota frente al Girona y cuando todos dejaron de hablar del ascenso. ¿Es mejor así?

Sí. No tenemos que ponernos tanta presión desde el primer partido por habernos quedado a las puertas el año pasado. No hay que ir con ansiedad, sino hay que ir poco a poco ganando y ganando y eso te irá colocando arriba.

Me dicen que está enganchado a los videojuegos. ¿Es eso cierto?

Sí, a la Play. La tengo abajo y estoy ahí metido casi siempre.

¿Con quién comparte habitación en esta concentración?

Con Álvaro –Hernández–, un chico del filial, pero se viene Clau, Sergi Cardona, Coco... Nos juntamos ahí un grupo.

¿Quién es el mejor?

¿El que reparte? Yo te diría que yo, pero eso está feo decirlo, así que Sergi es muy bueno, Coco también y yo un poquito.

¿Se ha hecho a la vida de Gran Canaria?

Sí, es muy parecida a la de Tenerife. Estoy con mi madre viviendo y se me hace muy ameno todo.

¿Qué le gusta más de Gran Canaria que no haya en Tenerife y viceversa?

La playa de Las Canteras, por ejemplo, que vas a la ciudad y tienes una playa y también un buen paseo. Y lo que echo de menos es la comida. En Tenerife para mí los guachinches son mejores.

Ahora que es futbolista igual no puede visitarlos a menudo...

Sí, eso tengo que dejarlo al lado, pero bueno, echo de menos eso un poco.

Pedri siempre ha hablado de que Iniesta es su ídolo. ¿A quién le gustaría parecerse usted?

Yo a él sí le veo más parecido a Iniesta. Yo a lo mejor soy un poco más vertical y miro más para la puerta, pero sí, Iniesta me gusta un montón. Xavi también me gustaba mucho, lo que él era más pausado. No sé, no tengo un referente a seguir.

El curso pasado partió de inicio desde la izquierda muchas veces. ¿El entrenador le ha dicho que este año va a tener un rol más de interior, tal y como le ha probado en los dos primeros amistosos?

La verdad que el míster ahora me está poniendo en esa posición, pero por ejemplo en la pretemporada pasada con Pepe Mel también jugué como interior contra el Espanyol, el Wolves y todos los equipos, y después me fue colocando en la banda. Eso depende del momento de la temporada en que esté el equipo. El caso es que a mí me gusta esa posición.

¿Y cómo es el feeling con García Pimienta?

Habla bastante conmigo, sobre todo en los parones cuando cambiamos de ejercicio me suelta varias bromas. Hablamos mucho sobre la posición, sobre cómo tengo que colocarme, las pausas y todo eso.

Sé que me va a decir que el hecho de que le convoque la sub 19 está muy bien, pero lo cierto es que todas las veces que sucedió la temporada pasada, a la vuelta siempre fue suplente y a veces durante varios partidos. Ahora que ha cambiado su rol en el equipo, ¿agradecería que no le cortaran?

Yo no lo veo como que me cortan la proyección, sino como una oportunidad. Siempre es un orgullo que te llame tu país. Si dices que no ahora, a lo mejor en la absoluta... No sé, yo siempre estoy muy orgullosos de que me llame la selección porque pocos pueden decirlo.