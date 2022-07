La tarde estaba para otra cosa. Ni el calor húmedo, siempre presente en Marbella, ni el cuarto rival de la UD, el Al-Shabab de Arabia Saudí, y ni siquiera el campo de La Dama de Noche, menos futbolero que el principal del Marbella Football Center. aventuraban un gran partido. Tampoco la alineación de Xavi García Pimienta, seguramente la menos titular de todas y con la que el equipo completó su peor encuentro defensivo. Por eso, sobre todo, perdió Las Palmas (1-2), que regaló un gol a los 39 segundos y después, cuando logró empatar gracias a un gol de Ale García, recibió el segundo a la primeras de cambio. Las buenas sensaciones de los partidos atrás, de repente, se oscurecieron.

Porque si bien la UD no ganó ni al Espanyol (0-0), ni al Lille (2-2) ni al Cádiz (1-1), al menos no perdió y compitió siempre bien. Incluso, llegó a dominar en muchos tramos, pero hoy, sin Viera ni Moleiro hasta el minuto 60, y ni siquiera con ellos en el campo, gobernó como para vencer. Clemente tuvo en su bota izquierda la oportunidad de igualar el choque con un penalti, pero lo falló. Tiró mal. Fue la oportunidad más clara en más de una hora de juego. Así, imposible. Las piernas pesaron más y el equipo no encontró el camino. Por suerte, nada vale, pero convendría a los amarillos marcharse el sábado de la Península con al menos una victoria, por aquello de las dudas que nadie asegura tener. Hasta que aparecen.

No se había enterado la UD de que el partido había comenzado cuando ya perdía por un gol. Transcurrieron 39 segundos entre los que el cuadro árabe sacó de centro, dio cinco o seis toques de lado a lado ante la parsimonia tremenda de la defensa amarilla y marcó el primero con un tiro cruzado de Bahebri, el extremo izquierdo, desde dentro del área. Nadie hizo nada por que el balón no terminara en la red de Álex Domínguez.

Ya por debajo en el marcador, con el espabile del tanto, Las Palmas compareció y se puso a jugar. Sobre todo por el lado izquierdo, donde Iñaki Elejalde, que pinta muy bien, se fue cuando quiso del lateral derecho. Antes de llegar al minuto 4 le regateó un par de veces para dejarle atrás y regalar el empate a Ale García, que empujó la pelota hacia dentro.

El partido aventuraba goles, era entretenido. Tal circunstancia, agradecida en tiempos de pretemporada en los que nada hay en juego, sacó a la luz, por otra parte, las deficiencias defensivas del equipo. Más allá de los nombres (Palanca, Álex Suárez, Raúl Navas y David Vicente), todo el sistema falló.

Liderado por el incombustible Banega en el centro del campo, el Al-Shabab llegó como quiso, sobre todo por la izquierda con las subidas del lateral Alharbi. Uno de sus centro acabó en la cabeza de su compañero del otro lado, que ganó la partida a David Vicente en el salto. 1-2 en el minuto 19. El autor del tanto fue, precisamente, al que se refirió Luis Helguera minutos después sentado junto a Deivid en el fondo de la portería en la que atacaban los amarillos “El lateral es un desastre. Ve a por él siempre”, comentó a Elejalde.

El madrileño volvió a hacerlo, pero sin el éxito anterior. Las Palmas también encontró facilidades para llegar, y aunque no generó ocasiones claras, un tiro lejano de Pejiño y una cesión horrible de Ndiaye a su portero bien pudieron acabar en gol.

Los de García Pimienta llegaron al descanso por debajo en el marcador y dominaron la segunda parte de principio a fin, ya sin sufrir apenas, desde el momento en que desaparecieron del campo los buenos del rival. El equipo suplente bajó mucho las prestaciones de los árabes, y por ahí la UD empezó a encontrar vías hacia el gol.

Cuando Jonathan Viera y Moleiro entraron al campo a media hora del final el canterano Saliou, con un tiro demasiado cruzado cuando estaba solo frente al guardameta (48'), y Clemente, con un penalti muy mal lanzado que fue provocado por unas manos clamorosas (56'), habían desperdiciado dos ocasiones muy claras para empatar.

No estuvieron especialmente inspirados, entre otras cosas porque las piernas pesaban y el Al-Sahbab tejió una especie de telaraña difícil de traspasar. Los asiáticos llegaron con peligro en un par de acciones al contraataque, sobre todo con un disparo desde la frontal del área en el minuto 85 que rechazó Álex Domínguez. En la siguiente acción, Sergi Cardona protagonizó la jugada de mayor amenaza amarilla en la última media hora, con una incursión que acabó en un centro raso que no llegó a rematar Álvaro Jiménez por poco. Nada más.