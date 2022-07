UD Las Palmas - Al Nassr: nuevas caras, mismas carencias

Fin de fiesta sin victoria. Que sea lo menos, explicación siempre aceptada en las pretemporadas, depende según se mire. Si el prisma es que los rivales eran todos de un categoría superior a la de la UD Las Palmas, el equipo compitió siempre e incluso dominó el juego en buena parte de los partidos. Desde ese punto de vista, las sensaciones son positivas. Pero si se pone el foco en si Las Palmas ha puesto solución a los problemas que tenía el curso pasado, la nota es un suspenso, porque los amarillos continúan ciegos ante el gol y conceden demasiado detrás. Volvieron a demostrarlo contra el Al-Nassr de Arabia Saudí, al que se adelantaron dos veces y concedieron el empate otras tantas (2-2).

Todo sucedió en la segunda parte, cuando el partido se rompió con la entrada de un equipo mejor de la UD y un rival peor. Un tanto en propia puerta puso en ventaja a la UD y luego, ya en el tramo final, el canterano Saliou pareció dar el primer y único triunfo a los isleños en sus cinco encuentros de preparación, pero volvieron a ser frágiles y regalaron el 2-2 definitivo al filo del 90'. En las dos ventajas, Marc Cardona gozó de un tiro franco y un cabezazo, ambos muy claros, para casi sentenciar, sin embargo, no estuvo atinado y acrecentó las dudas sobre su capacidad goleadora.

Lo más positivo que pudo sacar Xavi García Pimienta de la primera parte es que su equipo tuvo la pelota, tal y como quiere el técnico, y dominó al rival en ese sentido, sin embargo, fue incapaz de atravesar la telaraña defensiva que tejió el cuadro árabe, que se pertrechó detrás con una línea de cinco defensas a la espera de cazar algún contragolpe.

Sólo un tiro de Benito con la zurda que se estrelló en el larguero del internacional colombiano David Ospina, exportero del Nápoles y del Arsenal, entre otros (8'), y una volea de Álvaro Jiménez sin dejar caer la pelota, inquietaron al Al-Nassr, que pudo, pese a su racanería ofensiva, haberse marchado al descanso con un gol de ventaja si Valles no hubiera impedido la entrada del balón en su portería con una buena estirada tras un disparo con la derecha de Alghanam. La jugada la inició Pity Martínez, el héroe de River Plate en la final de la Libertadores en el Bernabéu. Era el otro conocido.

Ese posible tanto al filo del descanso habría sido demasiado castigo para los amarillos, aunque, por otra parte, tampoco habría resultado demasiado extraño porque no habría sido la primera vez que gobierna un partido y sufre un mazazo. Ese aspecto, también, es otros de los defectos del equipo a mejorar.

Sin Jonathan Viera, que no jugó un sólo minuto, ni Moleiro, la UD no encontró vías hacia la portería rival. Todos estuvieron bien, pero sólo eso. El cumplimiento general de todos no bastaba para ganar, por lo que el equipo debía dar mucho más en la segunda parte, en la que García Pimienta introdujo un once totalmente renovado, ya con el tinerfeño pretendido por el Barça sobre el césped.

Los primeros que aparecieron, sin embargo, fueron Loiodice y Pejiño, que con sendos disparos desde fuera del área, el del primero por dentro y el del segundo demasiado alto, trataron de marcar para Las Palmas, que volvió al duelo con un punto más de velocidad ante un rival que, por otra parte, había perdido fortaleza con su equipo más suplente.

Tuvo que ser un defensor del Al-Nassr el que marcara el tanto de la UD, que lo más que aportó en la jugada fue un pase de ruptura de Fabio y un centro de Sergi Cardona que despejó el portero suplente y que metió en su portería Alnajai (52'). Desde ese momento, el cuadro isleño dio un paso atrás y dejó salir al rival para tratar de encontrar espacios libres.

Así llegó una ocasión clarísima para Marc Cardona tras una internada por la izquierda de Pejiño, que brindó el gol al catalán con un pase adelantado, pero remató mal, algo forzado, y desaprovechó la oportunidad de sumar el segundo tanto de su equipo y el primero en su cuenta, ese que le hubiera dado confianza (72').

Uno de los tópicos del fútbol se cumplió de inmediato, porque la UD pagó caro su error. Casi en la siguiente acción un chut fortísimo de Almansour desde fuera del área entró como un misil en la portería de Álex Domínguez, que si hubiera estado mejor colocado, seguramente habría parado la pelota.

El catalán, al menos, se redimió con un gran pase en largo a Saliou después de atrapar el balón en un centro desde la izquierda. Entonces no sabía que la acción iba a acabar en el segundo gol de la UD, porque Saliou aún no había ganado la posesión ni tirado al poste más cercano. Cuando lo hizo, Las Palmas se puso nuevamente por arriba.

Y pudo haber aumentado su ventaja si Marc Cardona hubiera cabeceado hacia dentro un nuevo centro de Pejiño por la izquierda, que a su vez había recibido de Moleiro en profundidad (86'), pero lo hizo por fuera, por muy poco. El tiempo dirá si fue mala suerte o si no tiene gol.

Al igual que en su fallo anterior, lo que vino después fue otro tanto del Al-Nassr, esta vez en un contraataque que la UD no supe frenar. Ni Coco, el primero que fue mal al cruce, ni el resto de los bajaron después. Tres jugadores se bastaron para llegar al área de Álex Domínguez. Aboubakar, que sí lleva el gol en la sangre, la metió para dentro. 2-2 y nuevo empate. Y la UD sigue sin ganar.