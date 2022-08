Situación límite con Sandro

Sandro Ramírez y las cadenas del Huesca. En busca de la liberación. El ariete grancanario ya le ha dado el ‘sí quiero’ a la UD Las Palmas y solo está pendiente de liberarse del compromiso que cuenta con la SD Huesca –el vínculo contractual concluye en junio de 2024–. La dirección deportiva del club oscense, que dirige Ángel Martín González, cerró ayer la contratación del delantero Juan Villar, que llega de la UD Almería. El ejecutor andaluz de 34 años es el recambio de Sandro. Además, Ziganda también cuenta con los atacantes Escriche, Kanté y Kevin Carlos. Son los preparativos al final de este serial de pólvora. El pistolero grancanario mantuvo conversaciones con Vitolo y Viera, antes del inicio de este pretemporada. No entrena con el grupo de Ziganda desde el pasado 15 de julio. Además, no participó en la victoria ante el Andorra de ayer (3-1), que cierra la relación de los bolos veraniegos.

Ángel Martín González, director deportivo del Huesca, mantiene en su discurso que Sandro no puede irse gratis. «La situación no ha avanzado desde el minuto uno, ni para bien ni para mal. La idea de Sandro es salir pero nos tiene que valer de algo, si no sacamos nada no tiene sentido. Atesora calidad, velocidad y golpeo y puede ser importante. Siempre hemos dicho que queremos que se quede, pero no tengo ni idea de cómo va terminar esto», determinó el ejecutivo en su última aparición ante los medios informativos.

Tirando de billetera

Junto a Villar, también llega Óscar Sielva a El Alcoraz. Firma como cedido en el equipo oscense con opción de compra.El jugador catalán juega de centrocampista con llegada, y con buen golpeo de balón. Sielva, de 31 años, llegó la temporada pasada al Eibar procedente de la Ponferradina, donde fue uno de los jugadores más destacados de La Liga Smart Bank. Disputó 110 encuentros con la camiseta del equipo berciano, destapando en el último curso su capacidad goleadora, con diez tantos.

En su primera campaña como armero, el centrocampista catalán disputó en Segunda un total de 18 encuentros, sumando un total de 423 minutos sobre el terreno de juego. No tuvo mucha continuidad en su juego, debido a varias lesiones que le apartaron de las alineaciones de Gaizka Garitano.

Sielva se inició como futbolista en la cantera del Espanyol, incorporándose a la pretemporada del primer equipo desde edad juvenil. De hecho, debutó en Primera con el club perico en la temporada 2008-2009, con apenas 18 años, y llegó a participar en cinco duelos.

Ante el FC Andorra, los tantos del Huesca fueron obra de Escriche, Florian Miguel y Joaquín.

El último partido de Sandro en la categoría de plata fue en 2015 con el filial del FC Barcelona. Su mejor registro como goleador en una misma temporada fue defendiendo la elástica del Málaga en la máxima categoría: logró trece. En la pasad edición liguera, en las filas del Getafe, solo firmó tres.

Repatriar a Sandro. Cueste lo que cueste. El precio de la ansiedad. La UD juega con la urgencia del Huesca, que debe sacar al isleño para perfilar su plantilla.