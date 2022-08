El Zaragoza inscribe a Mollejo y también busca un delantero

El Real Zaragoza, primer rival de la UD en el campeonato liguero, inscribió ayer a Víctor Mollejo y sigue en la búsqueda de un nueve. El técnico Juan Carlos Carcedo reconoce que la situación no es la idónea. «Claro que me gustaría tener ya la plantilla confeccionada pero estoy tranquilo porque aún queda tiempo. Seguro que pronto llegan nuevos jugadores para ayudarnos. Estoy contento y confío en mis futbolistas». También están interesados en contratar a un central y un extremo. Manu Molina, Mollejo y Giuliano Simeone conforman por ahora la relación de altas para Carcedo. En lo referente a Narváez, ex de la UD, se le busca una salida bajo la fórmula de un traspaso.