Ale García husmea su puesto

Una de las sensaciones de la pretemporada de la UD por su rendimiento sobre el terreno de juego ha sido Ale García. El delantero del conjunto filial, que aspira a asentarse en la disciplina del primer equipo desde la pasada campaña, está convenciendo tanto al cuerpo técnico del equipo amarillo como a sus compañeros mayores. Con una ambición notable, el joven talento husmea su puesto en el once titular.

Si uno acude al diccionario de la Real Academia Española para buscar el significado de meritocracia se encontrará con la siguiente explicación: Sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales.

En esta línea, y dado el despliegue de Ale durante los siete amistosos disputados hasta le fecha de preparación veraniega le avalan para ser meritorio de ocupar la posición de delantero centro el sábado contra el Real Zaragoza (22.00 horas, televisión sin confirmar).

En los 235 minutos que acumula el canterano sobre el pasto tanto del Marbella Center como de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, ha visto portería rival en dos ocasiones. El olfato de gol lo tiene más afinado que el rival con el que pelea por la titularidad.

Su estreno veraniego se produjo en el cuarto amistoso de la UD de pretemporada ante el Al Shabab, cuando el jugador con ficha de Las Palmas Atlético siguió la estela de un regate en banda de Iñaki Elejalde para adelantarse a la marca del central del conjunto árabe y conectar a la perfección el remate al arco rival después de que su compañero la temporada pasada en el filial le brindara una asistencia exquisita a la olla.

En cuanto a este partido también cabe reseñar el intento de chilena que efectuó dentro del área instantes antes de su gol y que maravilló a los presentes incluso sin que el balón se alojase en las mallas del equipo en el que se encontraban jugadores de la talla de Ever Banega o Alfred N’Diaye, quienes vieron de cerca la elasticidad en el aire del 31 insular.

De los 70 minutos que le dio García Pimienta en este cuarto amistoso, García se desenvolvió con soltura por las tres posiciones de la zona de ataque, sin echarse el corsé a la zona central, muestra de la polivalencia que tiene en su perfil de ariete. Una predisposición que ya le valió la pasada campaña a dar el salto al primer equipo de la mano de Pepe Mel.

Instinto de ‘killer’

A pesar de contar con la libertad de movimiento tanto en las posiciones de extremo como la de delantero centro, lo que sí dejó claro Ale García en el último amistoso de la pretemporada fijado contra la UD Tamaraceite es que por sus venas corre la sangre del gol.

Frente al conjunto dirigido por Víctor Afonso abrió la lata para adelantar a los suyos en un inicio fulgurante de los amarillos en Barranco Seco. Su tanto llegó por abrasión, por insistencia, por no bajar los brazos ante la adversidad, pues el ariete del filial tuvo dos ocasiones anteriores que no consiguió materializar, bien por no llegar a un centro lateral, o bien porque un remate de cabeza se le marchó cerca de la portería contraria.

Sin embargo, el gol, su segundo en el verano, llegó gracias a ese olfato que se le atribuyen a los nueves de saber dónde y cómo colocarse para rematar a portería cuando los rechaces les caen en sus pies. Algunos pueden pensar que es cuestión de fortuna, la de García es gracias a que se lo busca.

De esta forma, el 1-0 ante el Támara llegó después de que Mfulu ejecutara desde fuera del área un tiro colocado y tras rebotar en las manos de Carlos Daniel el cuero, aterrizó en las botas de Ale. En el centro del rectángulo de los dominios del cancerbero estaba el delantero y desde allí empujó la pelota al fondo de la red.

Puntería afinada y mensajito a Pimienta: Aquí tienes el gol que te hace falta. Con la destreza del delantero grancanario, sus compañeros en el primer equipo se encuentran cómodos sobre el tapete y ya es un debate que se encuentra en el seno del vestuario.

Ninguno de los integrantes de la plantilla conoce quién va a ocupar el puesto de delantero titular para abrir la temporada frente al Real Zaragoza, pues la política de García Pimienta es la de mantener hasta última hora el once en secreto. Quiere a todos conectados y que peleen por revertir sus situaciones en caso de que no estén acumulando muchos minutos, tal y como obró la pasada temporada.

Aun así, algunos integrantes de la caseta ya comentan entre ellos que la opción de que Ale García adelante en la jerarquía titular a Marc Cardona no es ninguna quimera. Se lo ha ganado sobre el campo y los galones no deben pesar a la hora de competir.

A veintiún días para el cierre de la ventana de mercado y con la dirección deportiva del club insular peinando las opciones que se le presenten oportunas tanto monetarias como de rendimiento competitivo para apuntalar la delantera, con Sandro Ramírez como el máximo exponente, Ale García quiere adelantar por la derecha a un desafortunado Marc Cardona.