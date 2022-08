Los tiempos de Vitolo. El técnico de la UD Las Palmas Xavi García Pimienta, que lleva 200 días en el cargo, confirmó este mediodía que Víctor Machín 'Vitolo' estará convocado de cara al partido de mañana ante el Real Zaragoza (22.00 horas, Movistar LaLiga) en el estreno liguero. "Debe ir entrando en dinámica poco a poco; está con sus amigos y en el club de su vida. Cuando esté al 100% ya entrará. Tuvo una pequeña recaída, le vamos a dar toda la confianza para que vuelva a sentirse como un futbolista más".

Además, aportó su punto de vista al debate del nueve. "Sacaremos una delantera de lujo", determinó en relación a Marc Cardona y Ale García. Se alinea por tanto en el discurso de Jonathan Viera, que también salió en defensa de las condiciones del leridano y del canterano grancanario.

Además, Pimienta elogió el nivel de Palanca y no lo descartó por el once titular ante Carcedo. "Si está con nosotros, es que tiene el nivel para competir de inicio". También analizó la situación del impacto de la noticia del cáncer de Kirian Rodríguez en la caseta: "No lo vamos a suplir (...) Sabe que nos tiene a su lado".

Cuestionado por si le tenían pillada la matrícula, al jugar siempre igual, Pimienta incide que no retocarán su partitura táctica. "La UD tiene una identidad y dentro de esos parámetros tácticos hay mil variantes. Tenemos que evolucionar y sé perfectamente el perfil de jugadores que tenemos. Hay una idea y actuar de otra manera sería traicionarnos. No podemos engañarnos", valoró sobre la propuesta de posesión y que llevó a la UD a la cuarta plaza tras encadenar once jornadas sin perder en el cierre de la 21-22.

Aplaude el rendimiento de Palanca, Ale García y Julen Pérez. "Son miembros del primer plantel". No considera a Raúl Navas como el quinto central, tal como lo etiquetó el presidente Miguel Ángel Ramírez. Sobre la opción de reforzar al plantel, está abierto a todas las posibilidades: "Tenemos la obligación de mejorar la plantilla. ¿Los delanteros? Estamos abiertos a mejorar todas las posiciones. Para el partido de mañana contamos con una delantera de lujo".

Sobre el rival, advierte del potencial del Zaragoza. "Pierden a Iván Azón y es un registro de mucho talento.