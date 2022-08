Mismo discurso ante la misma cuestión. El mensaje de Xavi García Pimienta cuando es cuestionado por si la plantilla necesita un delantero goleador que pueda meter al menos algunas de las múltiples ocasiones que genera la UD es tan ambiguo en su forma como claro en su fondo: hace falta.

«Necesitamos jugadores que mejoren al equipo. Si somos capaces de encontrar a ese jugador en diferentes posiciones que mejore lo que tenemos aquí, pues por supuesto. Estamos abiertos a todo, como todos los equipos», declaró a la conclusión del empate frente al Real Zaragoza en el estreno liguero.

Preguntado por su valoración del encuentro, aseguró sentirse “contento porque el equipo ha sido atrevido y fiel a su estilo». «Hemos dominado y hemos generado ocasiones de gol, pero no hemos estado acertados de cara a portería. Hemos sido superiores, pero el Zaragoza es un gran rival”, agregó el técnico, quien destacó la intensidad que aplicó el rival al duelo.

“Va a ser así durante toda la temporada. Hay muchos grandes rivales, algunos ex de Primera División. Esta es la actitud. Debemos competir y estamos en el buen camino”, comentó el catalán.

García Pimienta insistió en que la UD fue la que más hizo por llevarse el choque, algo que, por otra parte, formaba parte del guion. «Hoy –por ayer– hemos ido a por el partido desde el primer minuto. El equipo ha sido reconocible y generoso en el esfuerzo, aunque es cierto que se trata de generar ocasiones y de estar acertados”, lamentó el barcelonés.

El estratega, además, explicó que Lemos fue suplente porque no había podido entrenar con normalidad durante la semana y que Raúl Navas no entró en la convocatoria porque no pudo ser inscrito en LaLiga.

Por último, García Pimienta se refirió a la afición –16.106 espectadores–. “El club tiene un tesoro que es su afición. Sabíamos que no iban a dejar de lado al equipo. Espero que sigan viniendo y apoyando al equipo”, deseó el técnico.