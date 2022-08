El tsunami Quevedo llega a las gradas del Estadio Gran Canaria. El fenómeno nacido en la Isla ha contagiado a la torcida más animada del feudo de Siete Palmas, que no ha dudado en aprovechar el tirón del número 1 mundial en las listas de Spotify y versionar la canción Quédate que tanto está enamorando con su letra en todos los rincones del planeta.

Durante el transcurso del último partido disputado en el Gran Canaria de repente comenzaron a escucharse los acordes musicales del temazo que se han sacado de la chistera Quevedo junto a Bizarrap para colocarse en lo más alto de las canciones escuchadas del momento en la aplicación que creó Daniel Ek.

No solo en Spotify rompe récords Quédate, en Youtube la canción cuenta a la hora del cierre de esta edición con casi 176 millones y medio de reproducciones en la cuenta oficial de Bizarrap, a los que habría que añadir las versiones que existen en otras cuentas y que podrían elevar hasta los 200 millones de clicks.

¡Vamos UD! Qué esta noche no puedes perder. Aquí sigo, en la grada, todos los partidos. Qué ya no quiero nada que no sea contigo, reza la nueva versión.

El estribillo es fácil y pegadizo, al igual que la canción del cantante grancanario, clave en el éxito de su hit junto al productor argentino Gonzálo Julián Conde, más conocido como Bizarrap o en su forma abreviada BZRP.

Además, no solo el reconocimiento al cantante capitalino le llega desde la grada de Siete Palmas, sino que el amor entre el club y Pedro Luis Domínguez Quevedo es mutuo.

Una de las últimas apariciones del cantante en el festival alternativo del Arenal Sound lo hizo ataviado con la camiseta de Las Palmas, una imagen que recorrió todo el planeta. Un embajador de la UD que a buen seguro no quiere nada que no sea con el equipo de su Isla.