Pimienta prescinde de las sensaciones del verano

Xavier García Pimienta parece no haber tenido en cuenta las sensaciones que arrojaron los partidos de pretemporada que disputó la UD dada la disposición que eligió para competir contra el Real Zaragoza el pasado sábado en el estreno liguero en Siete Palmas. El técnico catalán optó por introducir la variante de Álex Suárez en el once titular y dejar en la banqueta a los laterales derechos naturales de los que dispone en la plantilla; mientras que Benito y Ale García, dos de los más destacados del verano salieron desde el banquillo.

Se abre de esta forma una incógnita sobre la meritocracia en cuanto a números en neto se refiere sobre los terrenos de juego. Dio igual que Ale Palanca fuera el jugador que más minutos acumuló durante los partidos de pretemporada, que a la hora de la verdad, Pimienta dispuso de Álex Suárez en el costado diestro. El 4 es un central –también ha jugado como lateral en temporadas pasadas– y no desentonó en labores defensivas, aunque el plus ofensivo para un equipo como la UD que espera progresar por las bandas no se le vio ante el cuadro maño.

Cuestión distinta es la que atiene a Álvaro Lemos. El gallego, que a priori sería el lateral derecho titular de Las Palmas, todavía estaba convaleciente de una lesión tal y como confirmó el entrenador en la previa del partido frente al Zaragoza. Aunque, a la vez, tiene ante sí la incógnita sobre su futuro dado que no ha actualizado su contrato como amarillo en su último año con vinculación en vigor.

De Ale García, el otro lateral que tiene Pimienta todavía en nómina ni se está ni se le espera y continúa en el disparadero de salida hasta que se cierre la ventana de mercado el 1 de septiembre.

Ahora la duda que emerge para el encuentro del lunes de la UD frente al Málaga en La Rosaleda recae en la figura de Marvin Park, quien puede desempeñarse como lateral diestro, aunque se presupone que se le ha fichado para que refuerce la zona ofensiva, en la que tendrá que competir con Álvaro Jiménez u Óscar Clemente.

En esta misma línea analítica pudo sorprender que los dos pichichis de la pretemporada, Benito y Ale García, no fueran de la partida ante el Zaragoza.

El aldeano tuvo 20 minutos para intentar dar profundidad desde el costado zurdo; mientras que Ale García ni tan siquiera pudo conectar con el balón al sustituir a un negado Marc Cardona en el minuto 87.