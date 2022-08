Víctor Machín Pérez 'Vitolo', que estuvo en el banquillo ante el Real Zaragoza y no participó, se cae de la lista de convocados para el partido ante el Málaga en La Rosaleda (lunes, 21.00 horas, LaLiga SmartBank TV). El técnico Xavi García Pimienta confirmó esta mañana que el '7' sufrió "una pequeña molestia" durante la semana. "Vitolo sufrió esta semana una pequeña molestia, no viajará con el equipo. Con Vito, debemos tener mucha paciencia. Lleva mucho sin jugar [desde el pasado enero] y no participará ante el Málaga. Debemos cuidarlo al máximo, esperamos que lo más pronto posible ya esté recuperado. Ahora no debemos cargarlo de presión". Hace una semana, el estratega de la UD avanzó que Vitolo estaría en el banquillo "para ir entrando en dinámica".

Cedido por el Atlético de Madrid hasta junio del 2023, el ex del Sevilla y Atlético de Madrid se sumó al proyecto de la UD el pasado 22 de julio. Trabajó al margen en el stage de Marbella y luego regresó con el grupo en Barranco Seco (1 de agosto). No disputó ni un minuto en los dos últimos partidos de la pretemporada en Barranco Seco ante Las Palmas Atlético y Tamaraceite. "No tengo ninguna duda de que nos ayudará muchísimo; está más que comprometido", apostilló ayer Pimienta.