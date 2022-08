A la espera de Sandro Ramírez, Xavi García Pimienta pone en valor a sus activos. Se rindió en elogios al trabajo de Álex Suárez, Marvin Park y Mar Cardona. En la comparecencia previa al partido del lunes ante el Málaga CF en La Rosaleda (21.00 horas, LaLiga SmartBank TV), advierte del potencial boquerón, y en especial de la aguijón de Rubén Castro Martín. "Es un equipo que se ha reforzado muchísimo [doce fichajes], que mantiene el entrenador [Guede] y ha modificado la forma de jugar. Batirles será muy complicado. Juegan delante de su afición después de una derrota dolorosa en Burgos. Por lo tanto, si todos los partidos son difíciles; éste todavía más".

Confirma la presencia de Marvin Park en la relación de convocados para el pulso del lunes ante el Málaga. Resalta la polivalencia y las prestaciones físicas del '2' de la UD. "Está muy bien. Tenemos la suerte de que venía trabajando con el Castilla. Va a poder viajar con el equipo. Nos brinda esa polivalencia de poder jugar en las dos posiciones [lateral y extremo diestro]. Era preciso un chico joven como él, con energía, con ganas de comerse el mundo a nivel profesional". En relación al culebrón Sandro, guarda silencio. "Es jugador del Huesca y hasta que no sucedan cosas, no voy a hablar de los que no tenemos. Para La Rosaleda tenemos a Marc Cardona y a Ale García, que pueden ocupar esa posición; la confianza es plena".

Sobre si era un experimento ubicar a Álex Suárez de lateral derecho, con Álvaro Lemos o Ale Palanca en el banquillo, Pimienta negó la mayor. "No creo que sea un invento la posición en la que jugó Alex Suárez en la primera jornada. Es un jugador que conozco desde enero, sé de las capacidades que tiene, fui injusto con él la temporada pasada porque había necesidades dentro de la plantilla. Íbamos con el agua al cuello y no quedó más remedio que jugar a tope las últimas jornadas para intentar conseguir lo que finalmente se logró. Y creo que lo hizo muy bien ante el Zaragoza. Es una opción más que barajamos junto a Eric Curbelo, Lemos, Park o Palanca. Es capital manejar varios registros para que los rivales no sepan lo que vas a hacer".

Frenar al 'Moña'

Pimienta ya se impuso a Rubén Castro en la pasada campaña cuando el isletero militaba en las filas del Cartagena. Fue en Cartagonova con un recital de los amarillos. "Es jugador del Málaga y sabemos de su potencial. Con 41 años sigue brillando en la élite, lo que demuestra que está en forma (...) Lo supimos contrarrestar bastante bien la temporada pasada, por lo tanto, al igual que el resto de sus compañeros, es un equipo de mucho nivel. Va a ser peligroso y tan importante es tapar a Rubén Castro como al resto de compañeros".

La fórmula para desnudar al Málaga se fundamenta en la posesión y el factor sorpresa. "Creo en nuestro potencial, en lo que hacemos bien, en lo que hay que corregir e intuyendo lo que puede hacer el Málaga (...) Cuando hacemos la charla con los jugadores, en ningún caso les damos por hecho que va a suceder porque el entrenador rival también nos habrá estudiado y hará sus cambios e intentará corregir cosas. Vamos a intentar tener muchísimo el balón, que es nuestro fuerte y es donde somos buenísimos nosotros. Defensivamente estar muy concentrados".

La soledad de Viera

Asume que hay que buscar socios en el frente ofensivo a Jonathan Viera ante la bajas de Pejiño -sanción-, Kirian Rodríguez -lesión- y Vitolo -lesión-. "Los futbolistas deben asociarse y estamos buscando el mejor ecosistema para Viera. Enzo y Nuke han dado a un paso adelante. Pero sí, todos debemos ayudar a Viera y al resto. Entre todos, lograremos lo mejor para el conjunto". Sobre la sequía de Marc Cardona y si quitarlo del once era 'matarlo', reconoció que precisa de confianza. "Tengo una ventaja importante en relación al resto porque sé lo que puede dar Marc. Ante el Zaragoza remató dos veces a portería, peleó con los centrales, mantuvo el esférico y generó espacios...La confianza se logra con minutos. Pero no diré quién jugará. Le recuerdo que Ale García firmó una pretemporada magnífica".