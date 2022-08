La liberación de Marc Cardona

La liberación del ejecutor señalado. Larga vida al nueve amarillo –con el permiso de Sandro Ramírez–. Mar Cardona Rovira se doctoró en La Rosaleda con un tanto de bandera que evidencia la búsqueda de nuevos caminos tácticos en la UD camaleónica de García Pimienta. Corría el minuto 56’, cuando un envío en largo de Álvaro Valles con su pierna derecha hacia Óscar Clemente –en el costado zurdo– pilló al Málaga CF sin la concentración precisa. Pendientes de la presión, ante la tradicional salida tiki-taka del bloque isleño, nadie contaba con un desplazamiento milimétrico. Es el lienzo del 0-2 y del perdón para Cardona.

El ariete leridano de 27 años lanzó su desmarque a una velocidad de vértigo. Igual que Usain Bolt en el Estadio Nido de Pájaro de Pekín en los Juegos de 2008. Control, quiebro y definición. Luis Muñoz pierde el equilibrio y Reina completa un giro diabólico, en plan Matrix, para atrapar un balón que estaba llamado a convertirse en uno de los goles del curso. A la precisión de Clemente y el arte de Álvaro Jiménez, así como a la velocidad explosiva de Marvin Park, la diana de Marc evidencia su instinto de supervivencia. Maneja los códigos de la intuición y se deshizo con tres toques de tres rivales.

Con Viera lesionado y Sandro Ramírez apretando para su debut, el pistolero catalán afrontaba un juicio sumarísimo. Esquivó la guillotina del pesimismo. «Dispondré de una delantera de lujo», aseveró Pimienta en la previa del estreno liguero ante el Real Zaragoza en el Gran Canaria. Pues tenía razón.

El último tanto del delantero en Segunda se remonta al 30 de mayo del 2021 a la Ponferradina con la elástica del RCD Mallorca. Vestido de bermellón, conquistó el ascenso a Primera División. 449 días después, vuelve a ver la luz.

Contabiliza 44 duelos en el universo de plata con 11 dianas. En el minuto 143 de su periplo amarillo (computó 87’ ante el Zaragoza) sepulta las dudas generadas por su sequía en pretemporada. Su fallo en el amistoso ante Las Palmas Atlético en Barranco Seco le hizo se diana de mofas y burlas. Pero Marc Cardona, 39 duelos en la máxima categoría y cuatro tantos, adora la presión. «Tengo la virtud de conocerlo muy bien, sé hasta donde puede llegar. No me sorprende la elegancia y capacidad técnica mostrada ante el Málaga en la acción del gol. Aún puede hacer muchas más cosas», determinó Pimienta, el gran responsable de su llegada en forma de fichaje.

Suma cinco remates y 117 minutos de amarillo. En el estadio de los Martiricos completó los 90’ y Ale García se quedó en el banco. Es la ley de Marc, no hay debates.

De cara la próxima jornada ante el Andorra de Eder Sarabia (lunes 29, 21.00 horas y televisado por LaLiga SmartBank TV), ha disparado su pedigrí. Busca su primera diana en el Gran Canaria, la fortaleza de los sueños. Ale García, el otro nueve, permaneció inédito en el banquillo. Se espera que el lunes Sandro Ramírez entre en la convocatoria. El francotirador de la UD más pragmática logró fabricarse dos ocasiones ante el Zaragoza, pero fue la noche de Cristian Álvarez. Tuvo que esperar.

En el ambiente subió la temperatura y la crítica. Los tantos de los ex de la UD Mujica (con el Arouca en la Primeira lusa), así como los de Ortuño (Cartagena), Sadiku (Cartagena) o Araujo (AEK) sobrevolaron el estadio malacitano. De hielo, respaldado por decenas de fieles en las gradas, amigos y familiares, guardó el primer gol para el instante más crítico. Dardo a los incrédulos. En la intimidad, visualizaba la conquista del mérito. Sandro tendrá que sudar.

Batir los siete goles del Barça B

El estilete Marc Cardona contabiliza 31 dianas en su etapa profesional. Su techo realizador llegó defendiendo la elástica del FC Barcelona B en la categoría de bronce con 15 tantos en la 2016-17. Dentro de la esfera profesional, hizo siete en Segunda como máximo registro (2017-18). También fue con el filial azulgrana –club con el que alcanzó los 60 duelos e hizo un total de 24 goles–. Su paso por el Eibar (3), Osasuna (2), Mallorca (2) y el Go Ahead Eagles (2) de la Eredivisie de los Países Bajos no respondió a las expectativas realizadores. Con un ascenso de bermellón, Marc es propiedad de la UD y ahora tendrá una competencia extrema con Sandro Ramírez. El último fichaje aclaró que no se ve como extremo, se considera un delantero puro. En este minuto de la competición, Cardona le ha ganado el pulso a Ale García.