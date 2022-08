UD Las Palmas - FC Andorra: un extraño busca el balón

Ninguno de los dos estará sobre el césped y eso de por sí ya supone un bajón, pero por fortuna para la UD Xavi García Pimienta ha logrado crear un equipo en el que es posible que las ausencias no se noten, o que lo hagan menos, porque lo que importa es la idea, el modelo, y todos saben a lo que atenerse. Lo demostró hace siete días con un baile lleno de efectividad que reavivó el ánimo.

Por eso el técnico catalán tiene pensado tocar lo menos posible once inicial, que podría sufrir una única variación: Lemos por Álex Suárez en el lateral derecho. El gallego, suplente la jornada pasada porque no había podido completar algún entrenamientos de la semana, está perfecto y apunta a recuperar su sitio. El resto de jugadores que completaron un gran partido en la capital malagueña, aunque sólo sea a modo de premio, gozarán de otra oportunidad en ausencia de la doble ‘V’, que ayer hace 12 años debutaron como amarillos frente al Nàstic de Tarragona en un contexto distinto, de austeridad.

A la espera de la doble ‘V’

El capitán guardará reposo unos días más para evitar el riesgo de rotura de su isquiotibial derecho y estar listo de cara a la cita del próximo sábado (13.00 horas) en Mendizorroza; el extremo, por su parte, cada vez que intenta entrenar con normalidad termina con molestias en la rodilla, lo que preocupa más que una lesión, porque genera desconfianza.

Moleiro volverá a ser el hombre que supla al ‘21’ en la posición de interior izquierdo, lo que supone una bendición para la UD, que se aprovecha del ritmo, la velocidad y el desequilibrio del tinerfeño para ser menos previsible. Óscar Clemente, por su parte, apunta nuevamente al costado zurdo: en Málaga cumplió tanto en ataque como en defensa, marcó y asistió.

Si García Pimienta cumple con sus planes de la semana los aficionados deberán esperar a la segunda parte para ver en acción a Marvin Park, que maravilló en los 10 minutos que jugó el lunes pasado. En ese tiempo, generó una ocasión de gol clara y logró el 0-4. Para ver a Sandro, en cambio, salvo sorpresa tendrán que esperar a que el jueves se cierre el mercado de fichajes y pueda ser inscrito. Ese día también tendrá dorsal Enrique Clemente, el último en llegar. Verá el duelo desde un palco.

Enfrente, Eder Sarabia promete valentía en su Andorra, al que guió hasta Segunda División por primera vez en la historia del club y que en su estreno en la categoría registró una victoria en Oviedo y una derrota en Gijón. Aunque la inmensa mayoría de sus jugadores son desconocidos en el panorama del fútbol, llegan sin bajas, lo que les hace más peligrosos. Querrán la pelota. De hecho, lideran la tabla de posesión (69%). Un extraño viene a por él.

Pejiño: un ‘refuerzo’ por explotar

Por fin está de vuelta. Francisco Jesús Crespo se estrenará en la presente temporada esta noche frente al Andorra. No pudo participar en ninguna de las dos primeras jornadas del campeonato por una sanción que arrastró del último partido del curso pasado, en el que vio la tarjeta roja después del encuentro entre la UD y el Tenerife por no ser capaz de controlar su ira con el árbitro. Se arrepintió, pero le costó perderse las citas ante el Zaragoza y el Málaga. Ahora regresa con el objetivo de mostrar la versión que maravilló en el tramo inicial de la campaña pasada hasta que un problema en el tendón del aductor y otro en el pubis le mandaron a la grada durante meses. Regresó en la última fecha de la fase regular y también participó tanto en la ida como en la vuelta del playoff, pero no era el mismo. Meses después, es un refuerzo.