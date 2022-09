Xavi García Pimienta está tocado por una varita mágica. Le sale todo. El galáctico de esta UD del 'aquí veo mucha fiesta 2.0' es Pimienta. El técnico de la UD Las Palmas, de cara al partido del sábado ante el Deportivo Alavés (13.00 horas, LaLiga SmartBank TV), confirma la ausencia de Jonathan Viera Ramos, así como la de Álvaro Jiménez, por lesión. En relación a Sandro Ramírez, que ya está inscrito, sufrió un percance físico de última hora y tampoco es desplaza a Vitoria. A esta relación de ausencias, en una UD intratable con siete puntos en tres jornadas, cabe sumar la de Vitolo -por el que ya ni se pregunta en sala de prensa-.

"Viera completó gran parte del entrenamiento, pero no viajará. No asumiremos riesgos. Debe sumarse de forma progresiva y desde la próxima semana ya estará al cien por cien. Le queda poco. Evidentemente somos más fuertes con él, pero no vamos a permitirnos el lujo de perderlo". En relación al cierre del mercado, tras las inscripciones de Sandro, Enrique Clemente y Joel del Pino, no espera ningún regalito en forma de fichaje.

"No espero nada en principio. En este mundo todo puede pasar, estamos abiertos a una mejora. Pero siendo sincero, no creo que pase nada. Sandro tiene molestias y se está examinando. No se desplazará. Las prisas no son buenas (...) Trabajó durante mucho tiempo en solitario".

Pimienta rompe una lanza a favor de vincular el cierre del mercado con el inicio de la competición -desde el pasado 11 de agosto-. "El mercado debería cerrarse unas horas antes del inicio del campeonato. Es decir, antes de la primera jornada. Esta situación da lugar a distracciones. Pero lo que deba pasar; pasará".

A ganarse el puesto

Joel del Pino recibió esta mañana la licencia profesional tras perderse la pretemporada por lesión. "Era uno de los jugadores del filial que subían al primer equipo, con David Vicente y Elejalde. Vimos que los otros dos no tendrían minutos y encontraron destino. En el caso de Joel es lateral izquierdo, contamos con Benito, Enrique Clemente y Sergi Cardona. Es miembro del primer plantel y ahora tiene que ganarse el sitio".

Sobre Raúl Navas -rescindió el contrato-, determinó que era necesaria su salida ante la falta de oportunidades. "Fue muy importante la pasada temporada. En la confección del plantel vemos que no será tan importante como en el pasado. A su edad lo que quiere es jugar". Pimienta se siente orgulloso de la arista competitiva de una UD invencible. "Lucimos más registros de los que dominábamos la pasada temporada. Hemos visto que tenemos un equipo más sólido a nivel defensivo y me llena de orgullo [tres partidos de liga y cero goles en contra]. Me alegra tener la portería a cero, pero me alegra más que no concedemos. Somos un equipo que asumimos riesgos y apretamos muy alto. Podemos ser fuertes a nivel defensivo y quedó demostrado".

Rotaciones en la pareja de centrales y un don de pitoniso

García Pimienta dejó una reflexión curiosa sobre las tres propuestas en tres jornadas en este exitoso inicio de Liga -Curbelo y Sidnei de inicio ante el Zaragoza, Coco y Sidnei en La Rosaleda y Coco y Curbelo-. "Puedo intuir lo que va a pasar y decidir por una pareja de centrales que es la óptima para el partido. Y si debemos encontrar solución de banquillo, los compañeros han respondido de forma satisfactoria".

Duelo de quilates en Mendizorroza. "Es un encuentro exigente, con un rival que viene de Primera, que es muy sólido y juega ante su afición. Nosotros tenemos la suerte de jugar de una forma, que tenemos clara. Los rivales nos exigen y no será menos". Aporta las soluciones de Benito y Pejiño ante la lesión de Álvaro. "Perdemos a un activo que nos da muchas cosas (...) ¿Opciones? Pueden jugar Pejiño, Marvin o Benito. No me preocupa. Presentaremos un once y banquillo de garantías; de eso no hay duda alguna".

El gol de Sadiku y la felicidad extrema de Pimienta

La UD encadena catorce jornadas de liga sin perder -las once del cierre de la 21-22 y las tres actuales- en el mejor momento profesional de García Pimienta. Es su momento. El tanto de Sadiku en Pucelo lo cambió todo y activó la maquinaria de la fantasía y el rigor defensivo. "Me siento muy orgulloso de la identidad y perfil de juego de la UD. También por la competitividad y nivel del plantel, así como de la unidad del vestuario. Aquí todo el mundo está unido por la causa. Este es el camino y la UD Las Palmas tiene una línea definida, ante todo reconocible. Tras el tanto de Sadiku en Valladolid todo cambió, marca un antes y un después. Estuve serio porque me preocupaban la falta de victorias".