Viera, duda para Vitoria y Vitolo sigue sin estar listo

La presencia de Jonathan Viera el próximo sábado (13.00 horas) en Mendizorroza no está asegurada. El capitán, ausente en los dos últimos compromisos, ante el Málaga y el Andorra, no termina de estar del todo fino de sus molestias en el isquiotibial derecho y podría volver a causar baja, sin embargo, el entrenamiento de hoy en el Estadio de Gran Canaria será el que determine si finalmente estará entre los convocados que viajarán a Vitoria, vía Bilbao, el viernes por la mañana.

Viera se ejercitó ayer junto al resto del grupo durante una parte de la sesión y luego se retiró para no forzar. Está previsto que esta mañana vuelva a probarse para que tanto él como el cuerpo técnico y los servicios médicos decidan si es conveniente que participe en el duelo ante el cuadro vasco o que guarde más reposo de cara al choque del próximo viernes contra el Leganés en Siete Palmas.

Cabe recordar que la UD Las Palmas ha ganado los dos partidos din el de La Feria, lo que le ha permitido situarse en la segunda plaza de la tabla. Con Moleiro como interior haciendo las funciones del maestro, el equipo no sólo ha cumplido, sino que ha encantado, por lo que todos entienden que no debería poner el isquiotibial en riesgo si es que aún siente alguna molestia.

La sensación rara

Vitolo, por su parte, es una incógnita. No ha participado en los entrenamientos de la semana con el grupo y su regreso no está ni mucho menos claro. Sí lo hizo la semana pasada para ver si podía estar frente al Andorra, sin embargo, se resintió de sus problemas en la rodilla y tampoco pudo jugar. De hecho, aún no ha redebutado como amarillo.

«Tiene molestias en la rodilla, aunque no puedo decir que sea una lesión. Sí es cierto que tiene una sensación rara que no le permite estar al 100%», declaró García Pimienta el pasado sábado cuando fue cuestionado por el extremo, que se incorporó al trabajo hace casi seis semanas –en el stage de Marbella– y aún no tiene fecha prevista para volver.

Esa sensación rara a la que se refirió el entrenador es la que le ha impedido participar y, al mismo tiempo, la que tiene en vilo a todos. Porque nadie sabe cuándo podrán ver a Vitolo.