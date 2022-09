Moleiro se mira y no se toca. El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez destapó este mediodía que rechazó una oferta de 25 millones por el atacante tinerfeño Alberto Moleiro. Además, cifra en 1,1 millones la cuantía para las rescisiones de la 'operación salida' -en la que se incluyeron los Raúl Navas, Raúl Fernández, Maikel Mesa o Ale Díez-. En relación al 'fair play' financiero del club grancanario, el principal mandatario confiesa que "acabamos algo justitos". "Nos quedan en saldo positivo una cifra en torno a los 800-900 euros, con eso no puedo invitar a la plantilla a cenar", determinó el mandatario en los medios oficiales del club.

Desmiente que Marcelo figurase en la nómina de futuribles del club isleño. "La UD ha recibido ofertas por Valles, Coco, Curbelo, Cardona, Enzo y Moleiro. El club grancanario no ha dejado salir a nadie, los aficionados responden y es el minuto de ganar partidos. Yo eché para atrás una oferta de 25 millones; pero no era el momento. Queremos darle a nuestros aficionados lo máximo, para que se sientan orgullosos. No repartimos dividendos, tratamos de ingresar lo que gastamos. Pero en lugar de tener 25 millones, tenemos a Moleiro. Somos un equipo importante en Segunda, todos los jugadores quieren venir, de Primera y sin equipo- Somos uno de los grandes de Segunda". Por otro lado, detalla que "no es cierto que la UD quisiera fichar a Marcelo, no podemos pagar a un jugador de ese nivel".

Abre la puerta a la vuelta de Sergio Araujo: "Ya se le quitó el cabreo de cuando lo vendí". Además, confirma que tenía avanzada la contratación de Pablo Rodríguez de Lecce de la Serie A. Finalmente se dinamitó la llegada por su agente, al que se considera "tóxico para los intereses de la entidad".

Sobre el futuro de Enzo Loiodice, que termina contrato, lo da por renovado. "Ya está el director deportivo Luis Helguera con ese tema, consideramos que terminará de forma satisfactoria". Con Kirian Rodríguez, también termina contrato el próximo mes de junio, se le devolverá este año que pierde por el cáncer. "No nos vamos a aprovechar de esta situación, queremos ayudarle y arroparle. Tendrá un año más".