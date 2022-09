Los Cabrera-Martioda y la UD

Gorka y Mikel Martioda son dos hermanos, que evitando un análisis plagado de tópicos y prejuicios, mucha pinta de ser de La Isleta no reflejan sus rostros. A estos dos chicarrones del Norte, naturales de San Sebastián y con las paredes de sus casas llenas de posters de la Real Sociedad «desde pequeñitos», no se hubieran imaginado hace tres temporadas atrás que una tarde como la de ayer iban a estar animando a la UD como, esta vez sí, si se hubieran bañado toda la vida en la playa de Las Canteras y no en La Concha.

Y es que la sorpresa que les deparaba a estos dos hermanos reside en los secretos del amor. Gorka, el mayor de los dos, conoció a Judith Cabrera, quien sí es de Gran Canaria, y aprendió no solo a quererla a ella, que ya de por sí supone un reto en lo que respecta a una relación de pareja, sino que además ha terminado cediendo por ella al admitir que el escudo de la UD puede vibrar en su corazón.

«Esto es así, cuando quieres a alguien la quieres con todo», admite Gorka con una sonrisa picarona ya que deja entrever que realmente su pasión es txuriurdin, pero que puestos a tener que animar contra un equipo rival también en Euskadi, pues se entona el pío pío.

En los prolegómenos del encuentro de ayer entre el Alavés y Las Palmas, con litros de cerveza corriendo por los aledaños de Mendizorroza, la familia insular, con Carlos y la madre Gladys Domínguez en representación de la Casa Cabrera, ya iban calentando las gargantas para soltar a los cuatro vientos los cánticos junto a la numerosa delegación de aficionados amarillos que se agolparon en las gradas del feudo del Glorioso.

Quizás, por la mezcla del alcohol y el solajero que había ayer en Vitoria, hasta los hermanos llegaron a confesar que la temporada pasada por una vez animaron en contra de la Real Sociedad. «Fue contra el Sanse, fuimos al Reale Arena con las camisetas de Las Palmas, igual que hoy [por ayer]. Es un pequeño pecado que se puede asumir porque era el filial», confiesa Gorka, que entregado a los designios del amor suma competencia a Judith en su corazón.