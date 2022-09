Luis García Plaza, máximo responsable técnico del Deportivo Alavés y que cuenta en su expediente con dos ascensos a Primera –conquistados con el Levante (2010) y el Mallorca (2021)–, etiqueta a la UD Las Palmas como un aspirante indiscutible a la máxima categoría. «Estos partidos se pueden perder, pero contamos con un punto importante. Hemos jugado ante un auténtico equipazo; en serio. Que no os mientan, este será un candidato al ascenso directo sí o sí. No lo dudéis. Lo mismo me trago mis palabras, pero es candidato a ascenso directo seguro. Lo veo como el Almería [ascendió en junio como campeón de Segunda] de otros años».

Para García Plaza, los amarillos «junto a Levante y Granada son los grandes favoritos». Y se quita toda la presión: «No toleraré que nos definan como uno de los aspirantes al ascenso». En relación al empate, avanza que «les hemos dado el balón donde queríamos que lo tuvieran. No pasamos apuros, hasta la igualada. Si no llega a ser por ese error en defensa en el gol ni nos tiran a puerta”. El fallo fue doble, ya que «primero Arroyo está mal perfilado en un balón que no lleva peligro y los centrales se quedan mirando y no siguen la marca de Marc Cardona [al que ya dirigió en el Mallorca]». Pese a ello, detalla que se hizo «un gran partido», ya que vio «más cerca la victoria que la derrota con dos o tres situaciones para ganar en el segundo acto». Alabó el rendimiento de los canteranos Balboa o Abde. «Los fondos para los equipos descendidos han bajado un 40%, esto es lo que hay».