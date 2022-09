Florin Andone (Rumanía, 1993) llega a la UD Las Palmas -por una temporada- para relanzar su carrera. "Volver a sentirse futbolista" es la expresión que utilizó durante su presentación como nuevo jugador amarillo, el octavo y último del presente verano. Junto a él, Deivid Rodríguez, miembro de la dirección deportiva y a quien el club no esconde ya como uno de los arquitectos de la plantilla actual, con igual o mayor protagonismo incluso que Luis Helguera, en la Península de vacaciones tras el cierre del mercado. También resultó decisivo para la llegada del rumano. «Deivid es un factor fundamental para que yo esté hoy aquí. Llevamos hablando bastante tiempo y quiero darle las gracias por confiar en mí e intentar traerme aquí. Espero aprovechar esta oportunidad al máximo». Sentencia irrefutable.

Para ello deberá cambiar por completo sus registros en las tres últimas campañas, en las que apenas jugó con el Brighton, el equipo que le fichó en el verano de 2018, ni con el Galatasaray ni con el Cádiz, clubes en los que actuó como cedido. De hecho, con el conjunto andaluz únicamente participó en cinco encuentros, sin gol en Liga, aunque sí marcó uno en Copa frente al Albacete en diciembre del año pasado. Pero en la competición liguera no hace diana desde octubre de 2019, cuando lo hizo con la entidad turca. Ni él mismo tiene un explicación para tal bajón después de completar dos buenos cursos con el Deportivo de La Coruña (2016-18), con el que logró 18 tantos, y otros dos con el Córdoba CF (2014-16), donde consiguió 26. Y donde coincidió con Deivid.

«Muchas veces también me lo pregunto. Son situaciones que pasan en el fútbol. Está claro que uno mira atrás y piensa que si no hubiera pasado esto o lo otro... No quiero echarle culpa a nada, pero he tenido dos lesiones de rodilla que me han cortado bastante. Regresar no ha sido fácil, pero nunca es tarde para revertir la situación y volver a encontrarse. Este año busco volver a sentirme futbolista, volver a sentirme querido en un equipo, que me sienta como en casa en una familia y a partir de ahí volver a crecer como jugador»", explicó Andone.

Cuestionado por lo que puede aportar a la UD, comentó: «Marcar goles no se me ha olvidado, eso es algo que se tiene o no se tiene, y soy un jugador que siempre he tenido gol». Ahora le tocará competir por el puesto con Marc Cardona, que suma cuatro dianas en otros tantos partidos, y con Sandro, lesionado y al que no se espera hasta principios de octubre. «Eso es lo mejor para el equipo. Estoy acostumbrado a tener competencia. Llevo seis años seguidos en Primera División y en todos los equipos que he estado hemos sido cuatro o cinco delanteros», agregó.

El rumano, que lucirá el 16 que dejó Raúl Navas, entrenó por primera vez junto al resto de sus compañeros y reconoció que no está a tope. "No he tenido minutos de pretemporada, solo 15, y hay que ser prudente al principio, ponerme bien físicamente», señaló Andone, que se mostró contundente a la hora de referirse al ascenso. «Estas cosas sobran. No hay que hablar de estas cosas. Los nombres no juegan en el campo. Hay que ser humildes. La temporada es muy larga y los nombres no ganan. Son muchos partidos", dijo, aunque también dejó claro que "el objetivo de Las Palmas es subir».