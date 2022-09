Clemente: «Es la jornada cinco, estemos tranquilos»

Una llamada a la prudencia. Óscar Clemente no quiere lanzar las campanas al vuelo. El extremo tira de prudencia y calma las aguas ante la euforia del entorno de la UD de cara a la consecución del objetivo del ascenso a Primera División. «Estamos en la jornada 5, la situación del equipo es buena pero debemos tener tranquilidad», exclamó el tinerfeño en la rueda de prensa previa al encuentro frente al CD Leganés el viernes (20.00 horas, Movistar LaLiga).

Ante los micrófonos de los medios de comunicación que se acercaron a la rueda de prensa, Clemente desveló que la situación dentro del vestuario está alejada de las prisas para regresar a Primera. «Tenemos una cosa muy clara, la tranquilidad, queda muchísimo por delante, esto es muy largo», advirtió el santacrucero sobre cómo la filosofía del partido a partido con la que la temporada pasada el equipo amarillo consiguió la gesta histórica de clasificarse para el Playoff de ascenso después de encadenar once jornadas sin conocer la derrota. Las prisas en la UD no son buenas consejeras.

En cuanto a las sensaciones que le asaltan tras el regreso de Jonathan Viera a los terrenos de juego, Óscar prefiere mirar por el grupo que en el aspecto individual. «Quiero tener más continuidad y así poder tener muchos más minutos en esta temporada y si puedo jugar a un mejor nivel», añadió el atacante. Sabe que su rol de suplente del 21 está en la diana con el regreso de Jony. Sus 227 minutos acumulados como extremo en los tres últimos partidos puede ser cuestión pasajera con la vuelta del jefe del vestuario amarillo.

En referencia al estado físico del Mago de la Feria y de Vitolo, la dupla infernal con la que la UD quiere volver a contar juntos cinco temporadas después de la última vez en la que ambos coincidieron sobre el terreno de juego, Clemente abrió dos ventanas de respuesta. La primera, sobre Viera, en la que dijo que «está perfecto» y que según su criterio, «está para jugar este fin de semana»; la segunda, sobre el de San Cristóbal, con el que confirmó que entrenó durante la sesión del miércoles y al que vio que «está bien».

Además, sobre el papel de Viera en el vestuario y su relación con él, Óscar destapó su feeling con el 21. «Desde que llegó Jonathan Viera al equipo me ha tratado con muchísimo cariño tanto dentro como fuera del campo. En ese aspecto es un capitán ejemplar y siempre intento seguir sus consejos, está muy pendiente de mí», subrayó.

En esta misma línea, amplió su visión sobre el mediapunta y al ser cuestionado sobre lo que significa compartir espacio sobre el césped con él y cómo influye el desarrollo de su juego al tener que intercalar su posición con la de Viera cuando éste se lo ordena, el tinerfeño fue políticamente correcto. «¿Qué te voy a contar sobre Jony, cada entrenamiento que juego con él me lo paso bien, es mucho más fácil estar con él porque entiende el fútbol de otra forma, para jugadores como Moleiro o como yo que vemos el fútbol más o menos como él pues es más fácil para nosotros», subrayó el jugador.

Al respecto de su posición en el campo y donde se siente más cómodo, Clemente no quiere fijarse a una sola función y analiza su desempeño sin ataduras. «Siempre he jugado como volante, pero al jugar en ambas bandas el míster me da mucha libertad para meterme hacia dentro. No tengo ningún problema en jugar así porque por dentro es donde estoy más cómodo, teniendo esa libertad es similar a la de ser interior», expresó el de Tenerife.

Finalmente, al solicitarle una reseña de García Pimienta en el trato personal, Óscar indicó que el ambiente es sano con el técnico. «Es muy cercano con los jugadores. Siempre estamos de cachondeo y de broma. En el día a día tanto con él como en el cuerpo técnico es muy agradable, se nos ve en las caras que estamos todos muy felices», sentenció.