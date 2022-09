Mfulu, ejemplo de capitanía y baluarte de la medular

Si en el termino de la pasada temporada destacó la progresión que ejerció sobre el terreno de juego un jugador, esa fue la de Nuke Mfulu –al margen del rendimiento de Armando Sadiku–. El franco-congoleño terminó a un nivel superior del que había transmitido durante sus primeros partidos con la camisola amarilla y terminó por convencer tanto al cuerpo técnico como a la grada, que hizo del mediocentro uno de sus hombre favoritos en el césped.

En esa progresión, junto a su carisma en el vestuario con los compañeros de caseta, Nuke se ganó durante la pretemporada ser el portador del brazalete de capitán cuando Jonathan Viera no esté en el terreno de juego. El segundo de a bordo está cumpliendo con los más jóvenes de la plantilla, con su inseparable Enzo Loiodice tanto dentro como fuera del terreno de juego, y en las labores de contensión que le encomienda Xavi García Pimienta.

En referencia a su nueva responsabilidad con el vestuario amarillo, el franco-congoleño se ha mostrado contento por tales labores y las asume con la responsabilidad que conlleva. «Quiero agradecer a mis compañeros y al cuerpo técnico por su apoyo ciego a la hora de tomar la decisión. Debe afrontar nuevas circunstancias en la caseta y estar atento a todo», espetó el mediocentro en una rueda de prensa a mediados de agosto cuando salió a la palestra ya con las labores de capitán en ciernes, pues Jonathan Viera caería lesionado esa misma semana que tocaba visitar La Rosaleda.

Vela por los jóvenes

Su implicación con los más jóvenes le ha valido también que el grueso de la plantilla de la UD decidiera que Nuke portase la capitanía por delante de Benito Ramírez y Fabio –tercero y cuarto en la escala jerárquica después de que Álvaro Lemos se saliese de la rueda del brazalete–. Así, durante el verano, jugadores del filial como Palanca y Ale García se pronunciaron sobre Mfulu como uno de los que más se interesaban por ellos en la integración a la primera plantilla en la concentración del equipo en el Marbella Sports Center.

Todo ello aderezado con el amor que demostró también el nacido en Poissy –región parisina– durante el periodo veraniego, en el que el jugador se quedó con su núcleo familiar en la Isla para disfrutar de ella. Además de ser uno de los más activos con su mujer e hijo en los carnavales capitalinos y concentrar el amor de los aficionados insulares.

Pero no solo su entrega por el escudo y la Isla se refleja lejos de los terrenos de juego. Es precisamente ahí donde más efectivo se muestra Nuke, que más allá de ser uno de los jugadores más mediáticos, es uno de los ojitos derechos de Pimienta. Para el entrenador catalán Mfulu es inamovible y no le ha retirado del terreno de juego ni un segundo en los cuatro partidos disputados hasta la fecha.

Ni tan siquiera cuando vio la tarjeta amarilla –injusta por inexistente– ante el Alavés en la última jornada antes de llegar al descanso del partido. Suele ser una decisión que toma Pimienta la de reservar a sus jugadores apercibidos, pero con Mfulu no la tomó. Siempre en el campo.

Su jerarquía en la zona del pivote defensivo se ha dejado notar desde que arrancara la temporada frente al Real Zaragoza. Baluarte siempre en la anticipación en los balones que pasan por su zona, el parisino es una fiera a la vanguardia de la pareja de centrales, la primera roca con la que encontrarse antes del dique defensivo de la UD, que solo ha tenido que recoger el balón de su portería en una ocasión tras el tanto de Abde para el Alavés en Mendizorroza.

Parte de culpa del cerrojazo que tiene Álvaro Valles en este arranque liguero, con solo un gol encajado, es gracias a Mfulu y el grado de intercepciones que tiene en los partidos. El pivote es un auténtico pulpo en el medio del campo. Once acumula ya, con una media de casi cuatro por encuentro, es el tercero en el ránking liguero solo superado por las doce que registra su compañero Sergi Cardona y las de Marc Aguado, quien comparte el papel de Nuke en el sistema de Eder Sarabia en el Andorra.

Pero no solo Nuke es un especialista en las labores de repliegue y defensa. Este año el 22 amarillo está demostrando una tendencia ofensiva que hasta la pasada temporada no había desempolvado. De vez en cuando se deja caer en el área rival e incluso se ha atrevido con tres lanzamientos, todos ellos lejanos, que aunque no han llevado peligro alguno sobre las porterías rivales, él lo intenta para amedrentar a las defensa rivales.

Además, Nuke tiene el objetivo de estrenarse como goleador con la camiseta amarilla. «Tengo ganas de marcar ya con la UD Las Palmas, sé que llegará dentro de poco. Antes de que marque yo, lo importante es el equipo», expresó recientemente con una sonrisa en una rueda de prensa.

Aun así, Nuke tiene claro que sus responsabilidades pasan por dar oxigeno a la pareja de interiores que le planta García Pimienta por delante de él. Ya sea Enzo con Viera o Moleiro. Además, su capacidad física le permite también equilibrar a la línea de laterales para que tanto Sergi Cardona como Álvaro Lemos o Alex Suárez puedan subir la banda sin nervios.