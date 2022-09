UD Las Palmas - Leganés (1-0): Ferocidad de líder

En noche de luna llena, la UD Las Palmas sacó toda su ferocidad para ganar al Leganés (1-0) y dormir líder por primera vez en mucho tiempo. Resulta anecdótico cuando sólo han transcurrido cinco jornadas, esta última sin completar, pero no hay una posición mejor ni argumento más estimulante para la grada que sumar victorias y colocarse pronto arriba, por lo que pueda venir después. Los lobos amarillos volvieron a transformarse para ofrecer una versión más rocosa y menos ornamental para alcanzar el punto 11 de 15 posibles gracias a un derechazo de Lemos al cuarto de hora. No fue un partido bonito salvo en los minutos finales, cuando Las Palmas gozó de más espacios, pero este equipo ya ha aprendido a manejarse así. No creó en demasía, pero apenas sufrió.

Esa versatilidad que García Pimienta ha dado a la nueva UD la ha hecho más fuerte. Sabe correr, filtrar pases y levantar al público de sus asientos, pero también apretar los dientes, cerrarse y aceptar el reto de no tener la pelota por momentos. La combinación de ambas es letal. Si a todo ese se le suma el buen estado de la gran mayoría de miembros de la plantilla, se convierte en un conjunto muy difícil de batir. Sumó su tercera portería a cero en cinco jornadas y Valles casi no tuvo que intervenir. Además, Jonathan Viera reapareció en la media hora final, y los poco más de 19.000 espectadores que subieron a Siete Palmas volvieron a cantar el “sí, se puede”. Viento en popa. El anuncio del equipo inicial de la UD sonó a cambio de sistema por la presencia de tres centrales y dos laterales, pero fue sólo una suposición, porque la presencia de Lemos era para jugar como extremo derecho. Ni Pejiño ni Marvin, sino Lemos, a quien García Pimienta ve más aprovechable lejos del área propia. No es el único. Y le salió bien, como casi todas las apuesta que ha hecho el entrenador hasta el momento. Todo le sale de cara. Al llegar al cuarto de hora de juego el gallego recibió un pase fenomenal de Curbelo en la frontal del área y no se comió la cabeza: controló y disparó a puerta. El tiro, seco, pegado al palo izquierdo de Dani Jiménez, tuvo como consecuencia el 1-0. El portero llegó a tocar el balón, pero el destino era el gol. Hasta ese momento había sucedido bastante poco; después, Las Palmas se dedicó a controlar el partido y a esperar al rival, ya obligado a tener que adelantar las líneas en busca del empate. El plan pintaba bien, porque los amarillos ya había demostrado en Málaga y contra el Andorra que cuando se ponen por delante se sienten como peces en el agua, sin embargo, esta vez pecaron de un cierto exceso de confianza. Tanto que el Leganés apenas tuvo que buscarse la vida para fabricar sus ocasiones, ya que la UD puso mucho de su parte. Primero una pérdida en el centro del campo provocó una contra que acabó en gol de Raba y si el tanto no subió al marcador fue porque el extremo incurrió en fuera de juego. Bien visto por el juez de línea. Luego, Sergi Cardona realizó un recorte hacia su propia portería sin detectar la presencia de Fede Vico, que se presentó delante de Valles y chutó, pero mal, a la izquierda del meta (25'). Las Palmas, con Moleiro muy bien vigilado por el centro, no encontraba vías para progresar. El equipo seguía atascado, pero feliz con la ventaja y a la espera de una nueva oportunidad que no llegó hasta el filo del descanso. Antes, Valles había realizado su primera parada del partido, tras una falta justo en el momento en que la luna llena apareció entera entre las nubes por encima de la grada Sur. La estampa desde Tribuna era espectacular. El generador de la ocasión más clara de la UD fue, otra vez, Curbelo, empeñado en quitarse el sambenito de que no sabe sacar el balón jugado desde atrás. Un pase en largo extraordinario suyo encontró a Lemos no sin la ayuda de Naim, que se tragó la pelota. El gallego centró desde la línea de fondo hacia no se sabe bien quién, pero se benefició de que un defensor desviara el balón y lo pusiera sin querer en la cabeza de Marc Cardona. Su remate, a un metro de la línea de gol, no entró porque Dani Jiménez voló para registrar una de las paradas de su vida (42'). Tras el paso por vestuarios el guion no cambió de entrada. Como al principio, pasaron pocas cosas. Sólo la entrada de Jonathan Viera por Moleiro en el minuto 58 recordó que había partido: la ovación fue atronadora después de tres encuentros de ausencia. El Leganés tenía más el balón y creaba cierto peligro porque llegaba con facilidad a las inmediaciones del área, pero sin pegada. Pera la sensación era de que Las Palmas tenía el control de todo. Al final, era una realidad, sobre todo desde que García Pimienta hizo otro movimiento inesperado, situar a Jonathan Viera como falso nueve, con Marc por la derecha y Benito por la izquierda, resguardados por Mfulu, Fabio y Loiodice. También le salió bien, porque el manejo de los tiempos y del juego fue total. La solución que trató de buscar Imanol Idiakez, por su parte, se basó en meter a todos los delanteros posibles en el campo, léanse Juan Muñoz y Qasmi, pero al final resultó contraproducente para su equipo, porque la acumulación sin idea no es suele ser buena. Los espacios detrás fueron mayores, y en ese contexto Benito comenzó a volar guiado por el capitán, suelto y con más confianza a medida que pasaban los minutos. De repente, todos crecieron con él. Los cambios fueron todos acertados, incluido el de Andone, que debutó con 10 minutos. Marc, fundido tras un trabajo encomiable, también recibió una ovación. Sólo una contra bien cortada por Sergi Cardona y varios centros finales al área inquietaron a la UD, que pudo haber aumentado su ventaja de haber sido más precisa en los últimos pases. En realidad, no sufrió y ganó bien. Dio un grito feroz. De líder. Ficha técnica.- (1) UD Las Palmas: Valles; Álex Suárez, Sidnei, Curbelo, Sergi Cardona; Mfulu, Loiodice, Moleiro (Jonathan Viera, (58'); Lemos (Fabio, 68'), Marc Cardona (Andone, 84') y Clemente (Benito, 67'). (0) CD Leganés: Dani Jiménez; Miramón, Nyom, Jorge Sáenz, Omeruo (Juan Muñoz, 74'), Naim (Durmisi, 46'); Undabarrena (Rubén Pardo, 72'), Gaku (Cissé, 72'); Raba, José Arnaiz y Fede Vico (Qasmi, 81'). Goles: 1-0.- (15'): Lemos. Árbitro: Cordero Vega (C. Cántabro). Amonestó a los locales Curbelo, Andone y Sidnei, y a los visitantes Nyom, Miramón, Idiakez (entrenador), José Arnaiz y Jorge Sáenz. En el VAR estuvo Sagués Oscoz (C. Vasco). Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 19.090 espectadores.