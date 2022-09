Viera se suma a la fiesta

Hay un aliciente todavía mayor que ver a esta UD en estado de gracia y que carga de ilusiones a su gente. El buen inicio del campeonato del cuadro de Xavi García Pimienta tanto a nivel de resultados como de juego son argumentos suficientes como para acudir esta noche (20.00 horas, LaLiga SmartBank TV) a Siete Palmas a ver a los amarillos medirse con el CD Leganés, pero hay un elemento que definitivamente convierte al choque en algo mucho más atractivo: vuelve Jonathan Viera, y eso significa que Las Palmas, automáticamente, adquiere una posición de poder brutal.

No le fue mal sin el capitán; siete puntos de nueve posibles lo atestiguan. Pero que un jugador de su calidad y trascendencia –sobradamente demostrada– esté siempre debe ser una buena noticia, al menos sobre el papel. Luego, en el césped, habrá de llevar al equipo por el camino del triunfo por mucho que no esté al 100%, porque es probablemente el jugador más caro de la Liga y la exigencia no puede ser menos. Salvo que el entrenador cambie de opinión en la sesión de activación que tiene lugar esta misma mañana, el ‘21’ saldrá de inicio para gozo de la grada, cuya respuesta, aunque agosto quedó atrás, se espera masiva una vez más.

La entrada de Viera implica el regreso de Moleiro al costado izquierdo, aunque los genios tienen el privilegio de intercambiarse la posición y moverse por donde quiera. Entre los dos, junto a Loiodice y Mfulu, habrán de convertir el balón en propiedad de la UD ante un rival que también lo quiere, como lo hizo el Andorra hace dos jornadas: el Legané’s es el tercero de la categoría que más lo tiene.

Versatilidad

Por ahí pasa una de las batallas del partido, aunque esta nueva UD más versátil es capaz de vivir cómoda también sin la pelota. Es una de los progresos de Pimienta, abierta a dotar al equipo de más registros que la mera posesión. Así, el equipo es menos previsible y puede correr más a la contra, y eso, con futbolistas de calidad como es el caso, suele ser letal.

El deberá aportar vertiginosidad es Pejiño, que apunta a su primera titularidad del curso. Lesionado Álvaro Jiménez, y con Marvin en proceso de adaptación a la categoría, el barbateño es el favorito para ocupar el extremo derecho después de su buen papel el sábado pasado en Mendizorroza. Arriba, Marc Cardona, pichichi con cuatro tantos –igual que Uzuni–, hoy por hoy es indiscutible. A base de goles cerró el debate.

En la defensa está por ver cuándo le llega el turno a Lemos, suplente de Álex Suárez en las cuatro primeras jornadas. Tarde o temprano recuperará su lugar. Por el centro, el mal partido de Sidnei en Vitoria puede relegarle otra vez al banquillo en beneficio de Coco. Cardona y Valles, por su parte, son fijos y Curbelo parte con ventaja sobre Enrique Clemente. Andonde, de su lado, aún debe esperar.

Enfrente, el Leganés de Imanol Idiakez viene de ganar al Eibar después de un inicio con tres derrotas, engañoso. Por nombres –José Arnaiz, Raba o Shibasaki– es un equipo temible, y a poco que carbure está llamado a ocupar las plazas altas. Con tres centrales y dos carrileros, el dominio de la pelota, la verticalidad y los centros al área caracterizan su juego. También es un reto para la UD enfrentarse a ello. Si gana, dormirá líder. Y con Viera en la fiesta.