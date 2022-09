Vitolo y Álvaro apuran para poder jugar en Santander

La UD Las Palmas podría sumar dos nuevos efectivos de cara a la cita del próximo domingo (17.30 horas) frente al Racing de Santander en El Sardinero: Vitolo Machín y Álvaro Jiménez, dos de los tres jugadores que han estado fuera por diferentes percances –el otro, Sandro, no regresará hasta octubre–. Ambos, sumados la semana pasada al trabajo grupal, evolucionan de manera favorable y apuran para estar disponibles para el choque.

La rodilla de Vitolo, que no ha redebutado aún como amarillo, ha respondido bien desde que el extremo se incorporara al trabajo el pasado miércoles. Ahora dependerá de él entrar o no en la lista de convocados, toda vez que García Pimienta le ha dado la libertad de anunciar cuándo regresar ya que el jugador no presenta un parte de lesiones, tal y como reveló el técnico hace varias semanas. El sábado pasado, agregó: «Podrá volver la semana que viene, en dos semanas, en tres o en cuatro».

Álvaro Jiménez, por su parte, también se unió al resto de sus compañeros en los últimos entrenamientos de la semana pasada después de sufrir una microrrotura de fibras en el bíceps femoral derecho durante el choque frente al Andorra. En un primer momento, el cordobés iba a estar de baja entre tres y cuatro semanas, sin embargo, ha adelantado los plazos de su recuperación. Sin embargo, tanto el jugador como el entrenador y los servicios médicos podrían determinar dar una semana más al jugador si considerarn que viajar sería forzar innecesariamente.

Cabe recordar que el andaluz era un fijo para García Pimienta hasta que se lesionó en la tercera jornada. Ese día, Pejiño le sustituyó. La jornada siguiente fue Marvin el que ocupó el puesto de extremo derecho, en Mendizorroza, y el sábado pasado, el que actuó en ese lugar fue Lemos. El técnico deberá elegir.