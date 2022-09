Han pasado 250 días desde que Vitolo se vistiera de corto por última vez en un partido liguero. Desde entonces, el extremo está llevando a cabo una lucha consigo mismo para poder regresar a los terrenos de juego. Las molestias físicas le impiden tener la confianza necesaria para volver a cabalgar con el 7 a la espalda y el cuerpo técnico de la UD apela a la calma como máxima con el jugador. En esta vicisitud, el entrenador Xavi García Pimienta ya admite que la presión mental puede estar afectando de alguna forma la recuperación del atacante. "Está pasando un proceso y esa pequeña presión mediática puede hacer que no esté del todo bien", comenta el técnico sobre su recuperación.

A pesar de los problemas que mantienen a Víctor Machín lejos de las convocatorias --solo acumula una, la del estreno liguero ante el Zaragoza y donde permaneció en el banquillo los 90 minutos-- Pimienta mantiene su discurso prudente. "Este proceso no me preocupa porque la predisposición del jugador es la de jugar y eso es lo más importante. Le digo que no tenga ninguna prisa porque le estamos esperando, que estará bien y que espero que sea muy pronto porque va a volver a ser el jugador que todos esperamos", resaltó el míster en la rueda de prensa previa al choque de la UD frente al Racing de Santander de este domingo (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV).

Aun así, Pimienta comprende la existencia de este clima alrededor del hijo pródigo y el anhelo que tiene la afición en cuanto al tercer redebut de Vitolo con la elástica amarilla. "Entre todos deberíamos quitarle esa presión. Nosotros desde dentro lo hacemos. Al final cuando tienes a un jugador como Vito con la repercusión que tiene, es normal que se genere toda esta situación", subraya el estratega.

En cuanto a los nombres propios de la plantilla con los que podrá contar el domingo en El Sardinero, Pimienta confirmó que Álvaro Jiménez está en condiciones de regresar a la dinámica del equipo. "Ha completado la semana de entrenamientos", reflejó; al igual que Jonathan Viera, sobre quien tendrá que decidir si ya puede formar en el once inicial ante el Racing después de su vuelta la pasada jornada ante el Leganés y con el que tuvo que esperar en el banquillo hasta el minuto 58.

Asimismo, descartó por completo a Sandro, con quien tampoco quieren tener prisas absurdas. "Esta semana ha hecho cositas, pero no está disponible, esperemos que la próxima semana pueda estar disponible para hacer el 100% de las tareas con el grupo", aseveró.

El "hasta luego" de Moleiro

Cuestionado sobre la llamada de Luis de la Fuente a Alberto Moleiro para que debute con la selección española sub-21y por tanto teniendo que perderse el encuentro liguero de la próxima jornada frente al Granada, Pimienta vio los dos lados de la moneda. "Cuando te sientas ante de que empiece la temporada ya sabíamos que podían pasar estas cosas, que Coco vaya con su selección, que en este caso Alberto vaya a la sub-21, pero es una buena noticia para él e incluso para el club por poder poner a un jugador de ese nivel y siendo tan joven en sus filas", expresó el entrenador.

Sin embargo no quiere caer en lamentos. "No lo vamos a tener, pero el día del Granada saldrá otro compañero que intentará hacerlo igual de bien", incidió, para dejar claro que el techo de Moleiro "está muy alto" y que es un jugador "que va a dar mucho que hablar", pues "ya lo hace ahora en Segunda División".