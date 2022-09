Lejos de la Isla hace frío

Raúl Fernández y Sergio Ruiz arrancaron la pasada temporada defendiendo los colores de la UD bajo el mando de Pepe Mel. Ambos eran piezas claves en el esqueleto amarillo, sin embargo, al final del curso, el portero había perdido su condición de indiscutible en detrimento de un Álvaro Valles al alza; mientras que Sergio Ruiz se encontraba a 6.200 kilómetros de distancia para debutar con la nueva franquicia del conglomerado bajo el control del City Football Group, el Charlotte FC de la MLS –Major League Soccer de Estados Unidos–.

Ahora, los dos exjugadores de Las Palmas, tras su paso por la Isla, se reencontraron a principios de temporada en el Granada para emprender el proyecto del conjunto nazarí de volver cuanto antes a Primera División después de haber descendido la pasada campaña de la mano de su entrenador Aitor Karanka.

El técnico, ex del Middlesbrough y más conocido por su trayectoria como segundo de a bordo de José Mourinho en el banquillo del Real Madrid en la época más tensa entre el conjunto blanco y el Barcelona, perdió la categoría en la 2021-22, pero continúa al frente de la entidad granadina para llevarle de nuevo a la máxima categoría.

Para ello, y a base de talonario, el directori deportivo del club nazarí, otro viejo conocido en la Isla, Nico Rodríguez –quien confeccionó el equipo que ascendió a Primera en la 2014-15 con Paco Herrera–, pescó en aguas relacionadas con la UD y le echó el guante a Raúl Fernández y se fue hasta Charlotte para devolver a Sergio Ruiz a la competición nacional, uno de los deseos que quería cumplir el mediocentro, loco por volver a España.

No obstante, el portero de momento es el único jugador de la primera plantilla que no ha conseguido sumar ni un minuto de juego en las seis jornadas disputadas, pues el cancerbero de confianza de Karanka en este inicio liguero es el portugués André Ferreira, proveniente del Paços Ferreira y que le ha ganado la partida al ex de la UD y es indiscutible para el entrenador a pesar de haber encajado seis tantos.

En cuanto a Ruiz, su posición se va debilitando con el paso de las jornadas y ya el último fin de semana no jugó ni un minuto. Karanka da síntomas de que su doble pivote va a estar formado por Bodiger y Víctor Meseguer a partir de ahora. Mientras que la opción de jugar como enganche, de momento el preferido es el mediapunta ex del Cádiz, Alberto Perea.