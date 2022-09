Álvaro Valles se encuentra en estado de gracia. A los 25 años, en su cuarta temporada en la UD Las Palmas después de haber renovado hasta 2024 este verano, asegura sentirse en plenitud. "Llevo un gran comienzo de Liga y puede que sea mí mejor momento en el fútbol profesional. Intento alargar la racha lo máximo posible con la confianza de mis compañeros, el míster y el club». No es para menos. Transcurridas seis jornadas del curso 2022-23, sólo ha encajado un gol, y si bien la mayor solidez defensiva del equipo le ha ayudado a obtener ese registro, también lo han hecho sus paradas.

«El equipo sabe competir, está haciendo las cosas bien, desde el delantero hasta mí. El equipo está defendiendo bien, está comunicándose muy bien y esas son las claves para encajar pocos goles. El equipo está compacto y nos crean pocas ocasiones», explicó el portero sevillano, indiscutible para Xavi García Pimienta desde el 26 de febrero de este año, cuando le dio la alternativa. «Secreto no hay ninguno. Me ha tocado ser suplente y ahora soy titular. Cuando eres suplente o titular hay que estar trabajando, el trabajo no se negocia. Hay que estar disponible y dispuesto a lo que te pida el míster», agregó.

El meta al que sustituyó fue Raúl Fernández, que volverá el domingo a Siete Palmas como portero suplente del Granada CF (20.00 horas). «No te puedo decir nada malo de él. Es un fantástico futbolista y una fantástica persona. Siempre me he llevado muy bien con él y aunque nos hayamos disputado el puesto aquí, ha sido una competencia muy sana siempre. Siempre me tendrá para lo que quiera», comentó sobre el vizcaíno.

Antes de ese debut en un partido el curso pasado frente al Lugo en el Estadio de Gran Canaria, Valles solicitó al club que aceptara una propuesta que le llegó de Estados Unidos, sin embargo, la entidad la rechazó. «La oferta del Charlotte son situaciones que se dan. En ese momento estaba participando poco en el equipo, me llegó una oferta que me interesaba, se la comuniqué al club y al final no me dejaron salir porque solo tenía dos porteros y no iba a dejar una vacante ahí. Seguí trabajando y con la llegada del míster -García Pimienta sustituyó a Pepe Mel a finales de enero- me llegó la oportunidad. Y hasta el día de hoy», explicó el andaluz al ser cuestionado para la importancia del técnico actual en su continuidad, nada clara incluso concluida la temporada por diferencias económicas que al final se solventaron.

Ya sentado, y en su mejor momento, el sevillano mira al partido frente al tercer clasificado con optimismo. "Lo afrontamos con la misma ilusión y ganas que los anteriores. Tenemos ganas de seguir invictos, pero sabemos que llega un rival duro que viene de Primera División. Saldremos a jugar a cada partido para ganar los tres puntos, y más en casa", señaló, entes de referirse a sus saques en largo que han propiciado goles y ocasiones. «Son acciones que trabajamos. Como todos saben, el equipo siempre intenta sacar el balón desde atrás, pero tenemos esa alternativa. Tenemos jugadores rápidos arriba y al final también se trabaja en los entrenamientos. Contra el Málaga salió -un paso suyo a Óscar Clemente acabó en gol de Marc Cardona- y el otro día casi -frente al Racing, volvió a encontrar a Óscar, que no marcó por poco-. Son alternativas del juego», explicó.