El ciclón es la UD Las Palmas (2-0)

No era día para subir al Gran Canaria. Los restos de la tormenta tropical 'Hermine' habían dejado verse en forma de lluvia en la capital durante todo el día y luego lo hizo también en la totalidad del encuentro, lo que invitaba a quedarse en casa y esperar a un día más apacible para ver al equipo. Pero esta UD engancha, tanto como para que más de 13.000 personas eligieran salir de casa para ver el partido in situ bajo el paraguas en su gran mayoría. No les defraudaron, porque Las Palmas, con la solvencia que ya ha convertido en costumbre, se impuso a un candidato al ascenso como el Granada casi sin despeinarse (2-0). El camino fue el habitual: dominio, ocasiones falladas, parada salvadora de Valles, gol y control total. Ha adquirido hasta la virtud de aprender a no sufrir, y eso lo es todo. Un ciclón, definitiva.

Con ese poderío la UD dejó atrás el desliz de Santander, no por el resultado (0-0), sino por el exceso de confianza con el que transitó por el choque, y recuperó el liderato que vuelve a compartir con el Deportivo Alavés, que empató en Cartagena (1-1). Además, sumó otro triunfo y otra portería a cero a su cuenta. Todo perfecto. Y Jonathan Viera volvió a ser decisivo con una asistencia a Loiodice tras una jugada extraordinaria al filo del descanso que adelantó al equipo después de que el portero evitara el 0-1, y con un gol de penalti al final, el primero del curso, que sentenció el choque. El líder del césped, que aguantó la caída continua de agua a la perfección, está de vuelta. Por si los elementos de felicidad fueran pocos, Sandro debutó en la segunda parte y a punto estuvo de estrenarse como goleador. Y García Pimienta tomó la decisión que todos esperaban, y acertó. Fue justo el entrenador y sentó a Sidnei, horrible en Santander la semana anterior y también en otros partidos. Le venía bien un paso por el banquillo. Coco fue su sustituto y mejoró al brasileño. No era difícil. La otra novedad en el equipo titular fue la inclusión de Álvaro Jiménez por Lemos en el extremo derecho, aunque en realidad lo único que hizo el técnico fue devolverle el lugar que había perdido cuando se lesionó en la tercera jornada. Alguno había deseado la aparición de Pejiño o Benito por la izquierda en lugar de Clemente, por aquello de aprovechar el césped mojado ante un lateral derecho veterano como Víctor Díaz, pero el barcelonés decidió que no. Ese plan era para la segunda parte. Para la primera el objetivo era marcar un gol y llegar por delante al descanso, porque uno de los sellos de esta nueva UD de autor es que cuando se pone por delante, resulta prácticamente imposible doblegarla. Y salió bien: el dominio generalizado en los primero 45 minutos se tradujo en un gol de Enzo Loiodice en el tramo final producto de una acción maravillosa de Jonathan Viera, cada vez más cerca de su mejor estado. No brilló Las Palmas, pero sí hizo lo suficiente como para afrontar el segundo acto en ventaja. Con más cuidado del habitual en los pases por los posibles imprevistos que pudiera dejar la lluvia en el césped, el equipo amarillo tomó el mando desde el principio tal y como todos esperaban y se fue en busca del gol, pero careció de claridad en los metros finales. Una falta de Viera que detuvo André sin problemas y un tiro de Clemente también desde fuera del área, en esta ocasión alto, fueron la antesala de la única ocasión clara antes del tanto, un gran chut de Álvaro Jiménez sin dejar caer el balón que acabó en el poste izquierdo del meta portugués (18'). Con buen criterio, la UD había optado por tirar a puerta de la manera que fuera para aprovechar posibles botes de la pelota que pudieran despistar al portero. Por contra, concedió cuatro córneres innecesarios que dieron vida al Granada, encerrado en su campo impotente ante el dominio de la posesión de Las Palmas y a la espera de un contraataque o de acciones a balón parado. Así estuvo a punto de adelantarse, y si no lo hizo fue porque Valles dejó su parada salvadora de cada jornada. Otro paradón: voló a la escuadra derecha para dejar en nada un cabezazo de Víctor Díaz en un saque de esquina (38'). El domino total amarillo, aunque sin alardes, había estado a punto de traducirse en el 0-1, pero el fútbol premió una vez más al más audaz. Suele hacerlo, aunque cante más cuando no lo hace. Al filo del descanso, y una vez más por el centro, lo que había significado un fracaso continuo hasta entonces, Jonathan Viera sacó la varita mágica desde la izquierda para irse de dos rivales, entrar en el área y brindar a Loiodice, que venía como un tren, un pase que el francés controló a la perfección para luego definir aún mejor con la derecha, por bajo. Otro golazo de Las Palmas (44'). Coincidió con una de las pocas veces que alguien encaró a alguien, y salió bien. Karanka trató de reactivar a su equipo con la inclusión de Sergio Ruiz tras el paso por los vestuarios, pero la tónica siguió igual. Lo que sí hizo la UD fue dar un paso atrás para invitar al Granada a adelantar sus líneas que ya de porsí estaba obligado a mover. El plan, claro: ferocidad en la parcela defensiva y desate de velocidad y talento en busca de la sentencia. Pasaron pocas cosas, cuestión que deslucía el espectáculo pero favorecía al cuadro amarillo. García Pimienta introdujo a Benito por Óscar y a Fabio por el tarjeteado Loiodice, por precaución, mientras Karanka sacó a Jorge Molina. Tuvo que introducir también a Raúl Fernández por Andrés, que cayó lesionado. El vasco se llevó el aplauso. Pero ninguno de los remedios del entrenador visitante pudo con la UD, muy cómoda en el campo y con ganas de correr. Y no había tirado entre palos hasta que lo hizo Jonathan Viera desde el punto de penalti, provocado por él mismo porque sólo él volvió a atreverse a encarar. Sonrieron él y Raúl en el cara a cara. Y ganó el '21' con un tiro fuerte a la derecha del meta que significó su primer tanto de la temporada (82'). Antes de la sentencia Sandro había sustituido a Marc y Lemos a Álvaro. Los dos nuevos pudieron marcar en sendos contraataques que acabaron en disparos que detuvo Fernández en el tiempo añadido, acciones que vinieron después de una de Coco en la que no marcó de cabeza de milagro. El Granada había desistido definitivamente. Y la UD se divirtió. Y la gente, incansable bajo el paraguas, disfrutó. Con lo justo, pero con la seguridad casi total de no sufrir, Las Palmas volvió a ganar un partido con una solvencia que asusta. Ficha técnica.- (2) UD Las Palmas: Valles; Álex Suárez, Curbelo, Sergi Cardona; Mfulu, Loiodice (Fabio, 64'), Jonathan Viera (Pejiño, 88'); Álvaro Jiménez (Lemos, 77'), Marc Cardona (Sandro, 77') y Óscar Clemente (Benito, 64'). (0) Granada CF: André (Raúl Fernández, 65'); Víctor Díaz, Miguel Rubio, Cabaco, Quini (Bryan, 73'); Meseguer (Sergio Ruiz, 46'), Petrovic; Puertas, Bodiger, Rochina (Jorge Molina, 73'); y Callejón. Goles: 1-0.- (44'): Loiodice; 2-0.- (82'): Jonathan Viera, de penalti. Árbitro: González Esteban (C. Vasco). Amonestó a los locales Loiodice, Álex Suárez y Sandro, y a los visitantes Quini, Meseguer y Rochina En el VAR estuvo Vicandi Garrido (C. Vasco). Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga SmartBank, disputado en el Estadio de Gran Canaria bajo la lluvia y ante la presencia de 13.412 espectadores.