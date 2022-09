Después de la tormenta, fútbol

Lo advirtió el Cabildo el sábado pasado. «Si el lunes –hoy– ha finalizado el estado de alerta, se podrá disputar el partido con público», por lo que se entiende que, de lo contrario, las gradas deberán estar vacías. Nadie lo espera, porque lo que está previsto es que la situación mejore lo suficiente como para que a partir del mediodía, tal y como informó ayer el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, los niveles bajen y, por tanto, el requisito del Ejecutivo regional para que la gente puede acceder al recinto se cumpla.

Habrá que esperar, pero el pronóstico es bueno. Tanto como el enfrentamiento entre dos equipos que comenzaron la jornada con 12 puntos y que ahora ven cómo han bajado una posición cada uno por la victoria del Eibar ante el Racing (2-1), el último rival con el que se midieron los amarillos.

Fue el peor partido de la UD en lo que va de temporada porque cometió pecados del pasado que pudieron costarle el partido, tales como los errores defensivos graves o la parsimonia a la hora de mover el balón. Tuvo un jugador más toda la segunda parte y no lo aprovechó porque pecó de exceso de confianza. Pero Santander ya quedó atrás y lo único que cabe esperar es que la UD haya aprendido que el camino a la Primera División está lleno de espinas.

Las opciones

Xavi García Pimienta pierde a Moleiro, el mejor en El Sardinero junto a Valles, porque está concentrado con la selección sub 21, por lo que la única novedad en el frente de ataque podría ser el regreso de Álvaro Jiménez a la titularidad en el extremo derecho, en detrimento de Lemos.

La otra variante posible es que Benito o Pejiño ocupen el lugar de Óscar Clemente en la izquierda, aunque el técnico ha demostrado en lo que va de campeonato que confía mucho en el tinerfeño. Como también en Sidnei, al que le falta un mundo para estar en plena forma y que ha sido el que más ha desentonado del equipo en varios encuentros. Si le diera por cambiarle, Álex Suárez podría pasar al centro y Lemos ocupar el lateral derecho.

Enfrente, Aitor Karanka cuenta con la baja más importante de todas, la de Uzuni, pichichi de la categoría con seis goles y citado por Albania. También pierde al lateral Ricard, que verá el partido junto a Moleiro desde Huesca. Además, ya estaban lesionados, Neva, Torrente, Miquel, Jonathan Silva y Soro. La defensa está en cuadro; arriba, dispone de Callejón, Puertas y Jorge Molina, que ya es mucho. Raúl Fernández y Sergio Ruiz partirán desde el banquillo.

Pimienta, por su parte, todavía no tiene ni a Vitolo ni a Andone, aunque sí a Sandro, que al fin debutará. Y a Jonathan Viera más entonado, para formar la tormenta de fútbol en el Gran Canaria.

Vitolo, «trabajando para estar»

Víctor Machín Pérez llegó este verano como el refuerzo estrella de la UD Las Palmas y aún no ha debutado porque no termina de encontrarse bien para competir como requiere la Segunda División. El extremo, cedido por el Atlético de Madrid, asegura tener molestias no sólo en la rodilla, sino también en otras zonas, y que por eso su redebut como amarillo se ha demorado. Ayer, en una de sus redes sociales, publicó: «La lucha es parte del camino hacia tus sueños. Trabajando para estar lo antes posible y disfrutar de lo que más me gusta», junto a una foto en la que se le ve entrenando en Barranco Seco. El jueves pasado completó el entrenamiento y su regreso podría estar más cerca siempre y cuando no vuelva a retirarse antes de tiempo, tal y como ha sucedido en las últimas semanas. | P. F.