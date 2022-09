Álex Suárez, una de las revelaciones de la nueva temporada, sale al paso para bosquejar su estado de forma actual. De la oscuridad de la pasada temporada, en la que solo disputó tres partidos de liga regular y los dos de Copa del Rey, a ser una de las piezas imprescindibles de García Pimienta en el curso presente. Sorpresivo por ser el nuevo dueño del carril diestro, el canterano explicó sus sensaciones sobre ser uno de los titulares para el míster amarillo: "Me siento igual de cómodo de central que de lateral", referenció al respecto.

Quien mire las estadísticas individuales de Suárez puede atisbar que acumula 542 minutos de juego en los siete partidos disputados hasta la fecha, cincuenta y tres más de lo que lo hizo en toda la pasada campaña. El reparto de ese rendimiento le ha llevado a jugar seis choques como lateral y uno de ellos, contra el Racing como central junto a Eric Curbelo, la posición en la que en el imaginario del aficionado insular era la ocupación ideal de Álex a pesar de haberse desempeñado en campañas anteriores en los costados.

En este alarde reivindicativo, Suárez indica que no existe secreto. "Puede que sea uno de mis mejores momentos de mi carrera. Me encuentro muy bien, siempre trabajo al 100% para estar siempre disponible si lo considera el míster", refleja el defensa, quien tomó como referencia la comparecencia de prensa del martes del jugador del Athletic Club, Dani García en las que expresó que: "No me perdonaría que cuando dejase el fútbol la gente que ha estado conmigo en el vestuario dijese que he sido un mal suplente. Lo importante es que los que jueguen den el nivel máximo y los que no, apretar para que los jueguen estén alerta. La competitividad es buena, siempre la ha habido en el Athletic".

Todo ello teniendo en cuenta la influencia que ha ejercido García Pimienta en su confianza, después de que el entrenador le pusiera como ejemplo la pasada semana de lo que tiene que hacer un jugador que no tiene tantas oportunidades competitivas. "Álex es el ejemplo a seguir en un jugador de equipo. El año pasado llegamos de aquella manera, con relativa prisa y sin poder conocer a todo el mundo. Es un chico 100% fiable y si el año pasado no jugó más fue porque lo decidí yo, no porque no se lo mereciera. Es un jugador que pasa desapercibido, pero cuando analizas el partido todo está bien hecho. Es básico en el apartado defensivo y con el balón es un hombre más que completo", halagó el míster de la UD.

Además, Álex tiene claro que su objetivo prioritario es "devolver con trabajo toda esa confianza", pero no solo concentrándose en la figura del entrenador, sino que además amplía el apoyo a todo el apartado técnico del club. "Todos me ayudan muchísimo. El míster habla mucho conmigo, pero también estoy agradecido a Álex (García), el segundo entrenador, a David (Gómez) a Richi (Serrés), la temporada pasada siempre me arroparon e intento demostrarles cada día que esa confianza que me dan es buena".

De estas palabras de Pimienta y las del propio Suárez se puede entender que la competitividad en la plantilla de la UD es máxima. Álex ha pasado por esa etapa la pasada temporada y sabe que no debe bajar la guardia para que otro compañero le gane la partida. Por ende, espetó que "hay que ser profesional y apretar los dientes para estar preparado para cuando llegue lo bueno".

Sobre el dato en el que Álvaro Valles solo ha encajado un gol en los siete partidos disputados y la responsabilidad que tiene la línea defensiva por ello, Suárez no quiso solo concentrarse en su parcela, sino que elevó a sus diez compañeros dicho trabajo. "El míster nos traslada en los entrenamiento los conceptos y desde la defensa como el delantero trabajamos todos en defender, la clave es que estamos desde el primero hasta el último sincronizados", subrayó sobre el muro que tienen plantado en LaLiga SmartBank.

Además, cuestionado sobre la formación que empleó García Pimienta ante el Granada la pasada jornada en la que el equipo amarillo venció por 2-0 en Siete Palmas, con una línea de cuatro defensas 100% con aroma al Anexo integrada por él mismo en el lateral derecho, junto a Saúl Coco y Eric Curbelo como pareja de centrales y Sergi Cardona por el costado zurdo, Suárez amplió su visión canterana e hizo dos matices. "También está Álvaro (Valles), que viene de abajo", profirió, a lo que añadió: "pero miras a otras partes del campo y ves a muchos jugadores formados en la casa, eso habla del buen trabajo que se hace en el club".

Al respecto de la condición de líder de la UD después de ganar al conjunto nazarí el lunes e igualar con el Alavés a 15 puntos en lo más alto de la tabla, Suárez fue tajante sobre la sensación que tiene ahora. "¿Es mejor estar arriba que abajo, no?", y en esa misma línea ensanchó su reflexión: "Los equipos nos van a tener más respeto ahora. Además, hay que tener en cuenta en que el que va primero es al que quieren batir, aun así solo miramos al Mirandés (sábado, 16.15 horas)", reflejó.

Finalmente, sobre la importancia de la afición insular en Siete Palmas, el canterano se unió a las ya infinitas palabras de agradecimiento que tiene cada miembro del equipo amarillo con la grada. "El otro día con la tormenta había 13 mil, es algo increíble, la verdad es que nos están llevando en volandas a lo que estamos haciendo", sentenció Suárez.