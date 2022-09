La UD de Pimienta, Valles, Viera y los records

La nueva UD Las Palmas es un derroche de virtudes que le hace ser líder de Segunda División transcurridas siete jornadas. El reconocimiento por parte de Xavi García Pimienta de que con una única manera de hacer las cosas la misión iba a dificultar la tarea en la misma medida en que se la iba a facilitaba a los rivales supuso el punto de partida para un equipo que, gracias a que no perdió el lunes ante el Granada, igualó su récord en un inicio de curso: siete partidos invicto, como hiciera el conjunto de Josu Uribe en la campaña 2002-03, justo después de descender de Primera. Pero en el camino ha sumado otras fuerzas.

Entre otras, la capacidad para no dejarse ni siquiera empatar cuando se pone por delante en el marcador. Todavía no ha sucedido que Las Palmas marca primero y el rival le iguala. En las cuatro victorias que cosecharon los isleños no encajó un sólo gol, ante el Málaga, el Andorra, el Leganés y el Granada. En los tres empates, dos fueron a cero, frente al Zaragoza en la jornada inaugural y en Santander, mientras que el otro, en Vitoria, sucedió gracias a que Marc Cardona neutralizó el tanto inicial del Alavés, no al revés. Los números, por tanto, hablan de una UD muy fiable.

Sobre todo porque otra de las virtudes que ha demostrado haber adquirido en este arranque de campaña es una solidez defensiva que sorprende por inhabitual en los últimos años, pero también porque se ha traducido en un sólo gol encajado en siete choques. Tal registro implica también otro record, aunque ya lo había superado hace dos jornadas. Álvaro Valles suma y sigue con el candado en la portería y pone nombre a un registro que buscará prolongar el próximo sábado (15.15 horas) en Anduva, donde los amarillos tienen el reto de llevarse al menos su primer punto de ese campo en toda su historia –seis derrotas en seis visitas–.

Todo de cara

El estado de gracia de Valles, renovado fundamentalmente por la insistencia del técnico debido al gran juego con los pies del sevillano, es el reflejo de una UD a la que todo le sale bien menos cuando no pone de su parte, como en Santander, donde, pecó de exceso de confianza antes y después de jugar con uno más. Acostumbrados ahora a un nivel alto, la exigencia aumenta en la misma proporción. No fue un desastre, pero deberá haber servido como toque de atención en futuras salidas. Salvo ese desliz, todo ha fluido.

Como en casi todos los equipos que aspiran a alcanzar cotas altas, la espina dorsal debe sobresalir, y por ahí la UD gana a cualquiera. Si Valles ha sido capital en el inicio, también lo ha sido Curbelo en la defensa, Mfulu en el mediocentro y Marc Cardona en la delantera, aunque este último suma tres jornadas sin ver portaría, pero cuyo trabajo viene de perlas al grupo.

El cuadro amarillo iguala el inicio invicto de Josu Uribe en el curso 2002-03 tras caer de Primera

Y ahora, además, se ha unido Jonathan Viera, que si bien había participado durante sólo media hora ante el Leganés, y los 90 minutos en El Sardinero, aunque no estaba previsto –Pimienta reconoció que su intención era sustituirle en el minuto 60–, el pasado lunes volvió a sentar cátedra con una asistencia a Enzo Loiodice tras dejar atrás a dos rivales y con un tanto de penalti provocado por él mismo.

El capitán, que necesita varios partidos para coger el tono físico adecuado cuando cae lesionado, está cada vez mejor y su progresión se ha notado en los últimos compromisos. Advirtió el entrenador que nadie dudara de él –nadie lo hacía– y el ‘21’ respondió con una actuación decisiva casi sin despeinarse. Puede dar más.

Pero está nueva UD ha conseguido que Jonathan Viera no sea una droga. En otras palabras, el equipo ya no depende exclusivamente de la inspiración de su mejor jugador como sucedió en el tramo final del curso pasado, tal y como demostró cuando estuvo fuera por unas molestias en el isquiotibial derecho, su quebradero de cabeza cada año.

En su ausencia, Las Palmas goleó al Málaga en La Rosaleda (0-4), se impuso al Andorra con claridad (2-0) pese a que por primera vez perdió la posesión del balón de manera abrumadora –y premeditada, era un plan– y empató en Mendizorroza ante uno de los candidatos al ascenso. En resumen, siete puntos de nueve posibles sin Viera. Un avance.

Pero con él sobra decir que el equipo es mucho mejor, y también se nota. Ya no necesita correr por todos lados como hacía antes, sino que puede dosificarse sin que eso signifique que para el ritmo del partido porque no puede más. Ahora todo tiene un sentido.

La solidez defensiva, insólita en los últimos tiempos, decisiva para el desarrollo colectivo

Todos esos elementos hace que en definitiva la UD haya convertido el hecho de no sufrir en una costumbre. Gana los partidos con mucha suficiencia, con una solvencia que no tenía desde hacía mucho tiempo. Apenas le crean ocasiones de gol y no hay mayor tranquilidad que esa para un equipo con dinamita en el ataque.

Los registros

Todo ello se explica desde el punto de partida, desde la asunción de que es posible ser competitivo sin tener todo el rato la pelota, aunque ese siga siendo el sello de identidad. La nueva UD ha demostrado ser muy poderosa en el contraataque y lo demostró una vez más ante el Granada. Con el marcador a favor, en la segunda parte, dio un paso atrás para correr y sentenciar, y lo logró.

Las Palmas mira ya al objetivo de ganar en Anduva con la intención de que el liderato le dure más de una semana. Cualquier despegue pronto es un plácida caída en el futuro si las cosas vienen mal dadas.