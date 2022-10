Sandro y Andone, optimistas

Hay optimismo tanto en la UD Las Palmas como en Sandro Ramírez y Florin Andone en que los dos jugadores, aquejados de molestias físicas, puedan estar disponibles para el partido del próximo sábado (17.30 horas) frente a la UD Ibiza en el Estadio de Gran Canaria y, por tanto, en que uno de los dos sea el sustituto de Marc Cardona, lesionado con una rotura de fibras en el isquiotibial izquierdo el sábado pasado en Anduva. La evolución de ambos durante los cuatro entrenamientos que quedan para la cita dictará sentencia, pero la posibilidad de que Xavi García Pimienta pudiera tener fuera a los tres delanteros del primer equipo es cada vez más remota.

Aunque todavía puede ser real, sin embargo, las previsiones en el club son halagüeñas. Sobre todo con Andone, que comenzará a trabajar con el grupo con total normalidad después de tres semanas ausente por una pequeña rotura muscular que se produjo el día de su debut frente al CD Leganés. Sólo participó un rato en la victoria de los amarillos –como extremo derecho–, pero lo suficiente como para que su cuerpo no aguantara después de tanto tiempo de inactividad a nivel competitivo y de sólo dos semanas de entrenos.

Si ninguno de los dos está listo, el filial Ale García o Viera como ‘falso nueve’, las otras opciones

Así, el rumano se perdió los compromisos frente al Racing de Santander, el Granada y el Mirandés, y ahora apunta a regresar ante el cuadro balear, o al menos a entrar en la convocatoria y participar con unos minutos en la segunda parte. El tiempo que juegue o no dependerá en buena medida de si Sandro está listo para la batalla.

El grancanario sintió unas molestias en el aductor izquierdo en el partido de Miranda de Ebro y tuvo que pedir el cambio. Había entrado por el lesionado Marca Cardona en el minuto 35 y marcado el segundo gol de la UD en el 55’, pero no aguantó: se llevó la mano a la ingle, lo comunicó al banquillo y le mandaron sentarse para evitar males mayores.

Acierto

Y parece que la decisión fue buena, porque las pruebas a las que fue sometido el jugador determinaron que no sufre una rotura, por lo que todo quedó en una sobrecarga tal y como preveían tanto el jugador como los galenos después de las primeras inspecciones sobre el terreno.

Sin embargo, Sandro no empezará la semana al mismo ritmo que sus compañeros, sino que ejecutará un trabajo específico y se sumará al grupo de manera progresiva. Tal circunstancia dependerá de sus sensaciones a medida que avancen las sesiones. En cualquier caso, García Pimienta no tomará ni un sólo riesgo con él, ya que el futbolista viene de otra lesión muscular, en este caso en el bíceps femoral izquierdo, y por culpa de ello no pudo debutar hasta hace dos jornadas.

4

Goles de Marc Cardona

El goleador referencia de la UD en el arranque liguero. Llegó a situarse pichichi de la categoría con su gol ante el Málaga, el doblete frente al Andorra y el último suyo, al Alavés. 1

Gol de Sandro

En su segundo encuentro con la UD ya sabe lo que es celebrar un tanto. Ante el Mirandés metió el 1-2 tras recibir de espalda, orientarse el balón a la zurda y golpear al fondo de la red. 1

Partido de Andone

El estado de forma de Florin todavía está por discernir. Jugó siete minutos ante el Leganés como extremo derecho y vio una tarjeta amarilla. Después se lesionó del bíceps femoral.

No defraudó el isleño, ya que ante el Granada cuajó unos buenos minutos en el tramo final, con un gran disparo abajo que paró Raúl Fernández, y ante el Mirandés se estrenó como goleador con otro disparo potente y cruzado, esta vez con la zurda, para aprovechar el pase en profundidad que le había dado Jonathan Viera.

Si está bien, Sandro será el encargado de sustituir al lesionado Marc Cardona en el puesto de delantero centro. El catalán, titular en los ocho partidos disputados hasta ahora, y pichichi del equipo, con cuatro tantos, sufrió una rotura en la primera parte del choque ante el Mirandés y estará de baja al menos un mes.

Es por ello por lo que el entrenador deberá hacer al menos una modificación en el once. Lo normal es que elija a uno de los dos delanteros que esperan estar disponibles, aunque tampoco descarta otra alternativa si ninguno de los dos demuestra estar en plenas condiciones durante la semana o tiene dudas en cuanto a su recuperación total.

Los experimentos de Pimienta han salido en su mayoría: prima el equipo sobre los nombres

En tal caso, la figura de Jonathan Viera como falso nueve, aparece como una de las opciones del barcelonés. Ya le situó ahí durante el tramo final del choque ante el Leganés el día de su regreso después de tres partidos ausente por lesión y también el sábado pasado, aunque en esta ocasión con menos éxito porque apenas participó y el Mirandés termino por empatar un partido que tenía perdido –perdía por 1-3 a media hora del final e igualó con dos tantos en los minutos 88 y 90–.

La otra variante de la que dispone el técnico es Ale García, el delantero titular de Las Palmas Atlético y que está en la dinámica del primer equipo –como Palanca y Julen–. Aunque su participación hasta ahora ha sido testimonial, con tres minutos ante el Zaragoza y uno ante el Andorra, el grancanario está bien considerado por Pimienta y podría tener la oportunidad desde el inicio.

Cabe destacar que las probaturas del catalán hasta ahora han salido bien en su inmensa mayoría, toda vez que la idea del equipo prima sobre los nombres. Así, el que entra no suele desentonar, sino que se adapta a la idea de juego sin acusar alguna supuesta inactividad. Por eso el hecho de encontrar un sustituto para Marc no parece ser un drama. También porque Sandro y Andone son optimistas y prevén llegar al sábado.